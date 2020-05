Oro, è boom di Etf ma gli hedge funds sono sempre meno rialzisti

(Science Photo Library)

Il prezzo del lingotto è di nuovo vicino ai massimi da 7 anni, spinto dalle politiche monetarie espansive e dal timore di inflazione. Il comportamento degli investitori però non è lineare

Oro lanciato verso nuovi record, oppure pronto a una correzione? Al di là delle previsioni degli analisti e delle professioni di fede di (alcuni) hedge funds, nel comportamento degli investitori c’è qualcosa che invita quanto meno a riflettere.

Da un lato c’è la corsa all’acquisto di Etf sul lingotto, il cui patrimonio è aumentato per sedici giorni di fila, a 3460 tonnellate secondo il World Gold Council. Dall’altro c’è il mercato dei futures, su cui invece i fondi sono sempre meno rialzisti: al Comex l’esposizione netta lunga è stata ridotta ai minimi da undici mesi (161mila lotti) nella settimana al 12 maggio, proprio mentre le quotazioni dell’oro salivano verso i massimi da sette anni.

Qualcuno è rimasto scottato, visto che lunedì 18 il metallo prezioso ha raggiunto un picco di 1.775 dollari l’oncia a New York, mentre sul mercato spot londinese – ancora non del tutto allineato – si è spinto fino a 1.765 dollari per la prima volta dal 2012. Su entrambe le piazze l’oro ha ritracciato quando le borse si sono infiammate sulla notizia di un vaccino contro il coronavirus forse disponibile già entro fine anno su larga scala.

Ma molti analisti giurano che il rally del lingotto ha ancora fiato da vendere, non fosse altro che per effetto delle politiche monetarie iperespansive delle banche centrali.

I tassi d’interesse reali in area dollaro – inversamente correlati con le quotazioni dell’oro – sono già negativi. E si prevede che gli stimoli dovranno essere sempre più ingenti per risvegliare l’economia, in stato comatoso a causa della pandemia.