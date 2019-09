Oro, è il momento dei falsi: sul mercato lingotti contraffatti

Le banche centrali conservano le proprie riserve auree in lingotti «Good Delivery» da 12,4 kg circa. Ma sono in realtà le kilobar – più o meno delle dimensioni di uno smartphone – il “formato” più comune dell’oro che circola per il mondo. Sono particolarmente (ma non solo) utilizzate in Asia. E forse anche per questo – oltre che per il fatto che si tratta di merci contraffatte – nel settore si sospetta che ci sia lo zampino della Cina. Il contrabbando, suggerisce Reuters, avverrebbe attraverso Hong Kong, oppure via Giappone o Thailandia.

Una volta che l’oro riesce ad entrare nel sistema bancario i truffatori hanno buone probabilità di farla franca: se il falso non viene scoperto il metallo può restare chiuso per anni nei caveau, oppure – meglio ancora, dal punto di vista dei criminali – può essere fuso e impiegato per la fabbricazione di gioielli o di altri lingotti. A quel punto sparisce ogni traccia di reato.

JpMorgan non conferma le indiscrezioni, ma fonti dell’agenzia di stampa affermano che dopo l’allarme iniziale sarebbero partiti controlli più approfonditi, che hanno portato all’identificazione di molte altre barre fake: almeno un migliaio negli ultimi tre anni, per un valore di circa 50 milioni di dollari ai corsi attuali dell’oro.

La banca americana avrebbe in seguito limitato le relazioni commerciali in Asia a una ristrettissima cerchia di fornitori. Un giro di vite sarebbe stato dato anche da altri istituti attivi nel settore dei metalli preziosi, scrive Reuters, come Hsbc, Ubs, Standard Chartered, Anz.

«La nostra pratica standard – ha commentato JpMorgan – è quella di allertare immediatamente le autorità appropriate e le raffinerie, nel caso in cui dovessimo scoprire kilobar d’oro con marchi irregolari. Per fortuna non ci è ancora capitato un incidente che comportasse delle perdite per la società o per i nostri clienti».