Oro, in mano agli investitori un anno di produzione mineraria Sono state accumulate 3.175 tonnellate di oro, tra acquisti di Etf e scommesse al rialzo sul Comex: una quantità record, che vale circa 185 miliardi di dollari ai corsi attuali di Sissi Bellomo

(REUTERS)

3' di lettura

La corsa ai beni rifugio scatenata dal coronavirus ha spinto gli investitori ad accumulare più oro di quanto ne sia stato estratto l’anno scorso in tutte le miniere del mondo: tra Etf e acquisti netti sul mercato dei futures si è arrivati la settimana scorsa alla quantità record di 112 milioni di once, calcola Saxo Bank.

Si tratta di 3.175 tonnellate di metallo, che ai corsi attuali vale circa 185 miliardi di dollari: una vera e propria montagna d’oro, che quasi certamente è cresciuta ancora nei giorni scorsi, quando le quotazioni del metallo volavano ai massimi da sette anni in dollari e a livelli mai visti in euro e in altre valute.

Potrebbe esserci stata anche una ripresa degli acquisti di barre e monete, dopo che l’anno scorso questa forma di investimento ha subito un declino del 20% (a 870,6 tonnellate, secondo il World Gold Council). Etf e posizioni rialziste al Comex sono comunque sufficienti da soli a generare una domanda molto vicina all’intera produzione aurifera del 2019, quando le minerarie hanno estratto 3.463,7 tonnellate di oro.

La caccia al metallo giallo si è intensificata con il diffondersi del contagio da coronavirus, prima in Cina e ora in numerosi altri Paesi del mondo. L’allarme per quella che qualcuno comincia a descrivere come una pandemia sta scatenando fasi di fuga dal rischio sempre più frequenti sui mercati finanziari. La preoccupazione per i potenziali impatti economici del coronavirus è cresciuta, fino a far temere una recessione globale.

Leggi anche: Perché l'oro è tornato centrale nei portafogli di investimento