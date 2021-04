Oro o acciaio, tourbillon o diamanti: così Gucci debutta nell’alta orologeria

2' di lettura

Forte di anni di esperienza nel mondo delle lancette, Gucci lancia la sua prima collezione di alta orologeria. A cominciare da Gucci 25H, il nuovo modello della maison con cui debutta anche il primo calibro Gucci, completamente realizzato in-house dopo un intero anno di sviluppo nella manifattura di Kering (gruppo di cui il marchio fa parte) nella cittadina svizzera di La Chaux-de-Fonds.

Si tratta di un movimento automatico ultra slim di 3,70 mm di spessore, chiamato GG727.25, che nelle versioni in platino e in oro giallo di Gucci 25H è dotato anche di uno scenografico tourbillon, ben visibile nell'apertura del quadrante a ore 6. Altri due modelli di Gucci 25H (in acciaio e in acciaio con diamanti) montano il nuovo movimento ma senza tourbillon. Perchè il 25? È il numero fortunato di Alessandro Michele, direttore creativo del brand: ecco quindi spiegato l'origine del nome di questi nuovi orologi che prossimamente vedranno altre declinazioni.

Loading...

Oltre ai Gucci 25H, per complicazioni, materiali e decorazioni fanno parte della collezione di alta orologeria anche cinque G-Timeless e cinque Grip, e una quarta famiglia nella quale rientrano dei pezzi di alta gioielleria. Questa nuova fase di Gucci nella fascia alta dell’ orologeria è uno step naturale per un brand che è in questo mercato da quasi 50 anni e che in questo arco di tempo ha compiuto diversi investimenti strategici per la produzione in Svizzera.

Mentre nel retail, Gucci, poco meno di due anni fa, ha aperto in Place Vendôme a Parigi la sua prima boutique interamente dedicata a orologi e gioielli. Tranne che per poche eccezioni, solo qui saranno in vendita i modelli di alta orologeria della maison che proprio nel 2021 celebra cento anni di storia.