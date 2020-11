Oro oscurato dai vaccini e dal via all’amministrazione Biden Il metallo giallo scivola sotto i 1.850 dollari l’oncia. La propensione al rischio placa la domanda di preziosi in borsa. La sfida a lungo termine alle criptovalute di Marzia Redaelli

L’ottimismo degli investitori spegne l’oro. Il metallo giallo scende velocemente verso i 1.800 dollari l’oncia, dopo aver toccato lo scorso agosto un massimo sopra i 2.000 dollari,

In generale, non sono giornate brillanti per i preziosi. Anche l’argento è in calo, e oscilla intorno ai 23 dollari.

A prosciugare la domanda sono le ultime notizie: in primis gli annunci dei vaccini in grado di fermare una volta per tutte la pandemia da coronavirus, che sarebbero sulla rampa di lancio. E poi, la comunicazione, giunta stanotte, della transizione da Trump a Biden, che darebbe il via al nuovo corso della politica statunitense.

Cambi di scenario

«Questa correlazione negativa con il rischio - spiega Ricardo Evangelista, analista di ActivTrades - non è una novità per l’oro: gli operatori preferiscono investire su beni percepiti come più rischiosi ora che i vaccini sembrano offrire una soluzione al Covid-19. Il riconoscimento della vittoria di Biden da parte dei repubblicani riduce il rischio di ulteriori tensioni e rappresenta un elemento di supporto per le borse, mentre i beni rifugio come l’oro stanno soffrendo. Pertanto, abbiamo assistito a un nuovo calo del lingotto, che ora si trova in una zona di pericolo, poiché al di sotto dei 1.850 dollari scatteranno molti ordini di stop-loss e prese di profitto».

Il cambio di scenario è quello che serve agli investitori che già da tempo puntano alla ripresa economica. Nell’ultimo mese, infatti, gli indici azionari europei più esposti ai titoli ciclici sono rimbalzati per incorporare un ritorno alla crescita, mentre quelli di New York e i cinesi viaggiano in positivo già da inizio anno, soprattutto grazie alla spinta delle azioni tecnologiche, favorite durante il lockdown (sia il Nasdaq sia Shenzen guadagnano oltre il 30% da gennaio).