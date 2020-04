Oro record: non è il coronavirus ma la cura delle banche centrali

(Reuters)

2' di lettura

L’oro ha ritrovato vigore, al punto che nel giro di pochi giorni non solo ha superato di slancio la soglia dei 1.700 dollari l’oncia ma è ormai vicino a raggiungere quota 1.800 dollari.

Al Comex di New York i futures per giugno si sono spinti fino a 1.788,80 dollari, mentre sul mercato spot londinese (che mantiene un divario elevato) il prezzo ha sfiorato 1.750 dollari, valori che in entrambi i casi non si vedevano da oltre sette anni.

Mentre il coronavirus semina incertezza e le banche centrali stampano denaro a ritmi senza precedenti, il lingotto è tornato nel mirino degli investitori, che comprano di nuovo a piene mani.

Il patrimonio degli Etf sull’oro aumenta rapidamente. Nel primo trimestre ci sono stati acquisti netti per 23 miliardi di dollari, il massimo storico secondo il World Gold Council. E ad aprile c’è stata un’ulteriore accelerazione.

Questo mese gli Etf hanno già accumulato 83 tonnellate di oro, in aggiunta alle 298 tonnellate dei primi tre mesi dell’anno.