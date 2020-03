Oro rilanciato dalla Fed, lingotti più scarsi

Anche le società minerarie hanno intanto cominciato a limitare l’attività per arginare i contagi, un fenomeno che ridurrà le forniture di concentrati, da cui si ricavano metalli. Un calo della produzione aurifera è già stato annunciato da Newmont e da Freeport McMoRan, che rallenterà anche la miniera d’oro gigante di Grasberg, in Indonesia, anche se per ora è soprattutto l’offerta di rame ad essere colpita: Bank of Nova Scotia stima che due settimane di chiusura di miniere in Cile e Perù faranno perdere 325mila tonnellate del metallo rosso.

La domanda, di qualsiasi materia prima, è comunque crollata. E nemmeno l’oro è al riparo dalla crisi. Il settore della gioielleria soffre, soprattutto in Asia. E l’appeal del metallo come bene rifugio sempre più spesso soccombe di fronte alla sete di liquidità e all’assillo dei margin call, che spingono a monetizzare qualsiasi asset:anche lunedì 23 le quotazioni del metallo avevano iniziato la giornata in ribasso, prima di balzare di oltre il 4% sull’onda della Fed.

L’interesse per barre e lingotti d’altra parte è vivo, almeno in Occidente. Ma procurarseli da qualche tempo è diventato difficile. In Europa, come già segnalato dal Sole 24 Ore, i tempi di attesa si sono spinti oltre quattro settimane a causa del rallentamento delle raffinerie svizzere, che per limitare i contagi avevano già ridotto la presenza di personale.

«In tutto il mondo oggi è difficile trovare un commerciante di oro aperto e con scorte fisiche disponibili– denuncia Ross Norman, ceo di Sharp Pixley – La supply chain dell’oro è molto sottile e vulnerabile».

Ora nel Canton Ticino si è arrivati alla chiusura totale di raffinerie cruciali per i rifornimenti, in particolare quelli di lingotti Good Delivery, uno standard di qualità che la London Bullion Market Association (Lbma) riconosce solo a una settantina di impianti nel mondo.