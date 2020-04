Oro, la Russia ferma gli acquisti della banca centrale

L’oro nei forzieri di Mosca è anche una sorta di polizza d’assicurazione per questo tipo di emergenze, aveva dichiarato lo scorso ottobre il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov davanti alle telecamere di Cnbc.

GOLDEN STATEGY Russia's gold reserves have surged in recent years

Le sue parole oggi suonano davvero profetiche: «Anche se il prezzo del petrolio dovesse scendere a 30 dollari al barile, o a 20 dollari, saremo in grado di onorare i nostri impegni per tre anni, senza alcuno shock o difficoltà», perché «abbiamo accumulato riserve auree pari al 7% del Pil» .

La Russia non solo è il terzo produttore mondiale di oro, ma per oltre un decennio è stata cruciale anche per sostenere la domanda del metallo, con acquisti consistenti effettuati con estrema regolarità, senza saltare neppure un mese negli ultimi tre anni.

La spinta verso la dedollarizzazione – accelerata dalle sanzioni Usa – ha portato la banca centrale a chiudere nei suoi caveau 2.279,2 tonnellate di lingotti, per un valore al 1° marzo di 119,7 miliardi di dollari secondo il Fondo monetario internazionale. L’oro rappresenta ormai un quinto delle riserve russe ed è il terzo asset, dopo il biglietto verde e l’euro.

Non è detto che la banca centrale si metta a vendere lingotti: potrebbe anche non farlo. O non subito, anche se in questo momento – per problemi logistici legati al coronavirus – c’è grande richiesta di metallo fisico nel mondo. Ma il semplice fatto che l’autorità monetaria russa smetta di acquistare dalle minerarie locali “libererà” una grande quantità di metallo, destinato a finire sui mercati internazionali.