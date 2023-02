Oro, sale la febbre da M&A: Newmont offre 17 miliardi di dollari per Newcrest

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il rally dell’oro non ferma il consolidamento nel settore delle minerarie aurifere, che vede anzi surriscaldarsi l’arena dell’M&A con una maxi operazione lanciata da Newmont. La società statunitense – già numero uno al mondo per produzione e per capitalizzazione – ha avanzato una proposta d’acquisto da 17 miliardi di dollari in azioni per l’australiana Newcrest: un’offerta che alcuni analisti vedono come il preludio di una contesa a colpi di rilanci, con la possibile discesa in campo anche di altre...