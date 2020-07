Oro sopra 1.800 dollari, a trainare solo gli acquisti record di Etf - Fuga da New York

A lasciare davvero a bocca aperta sono però i dati a consuntivo del primo semestre, che mostrano acquisti netti per 734 tonnellate, corrispondenti a 39,5 miliardi di dollari: un incremento del 25% del gestito, che sia in volume che in valore s upera quello registrato nell’intero 2009, anno record per gli Etf sull’oro.

Anche i magazzini del Comex, la borsa dei futures di New York, hanno attirato quantità record di lingotti, dopo che i prezzi hanno sorpassato quelli della piazza londinese: ben 730 tonnellate da fine di marzo, un afflusso che non si era mai verificato nella storia.

Ma il vero motore della domanda di oro da investimento non è in Borsa. Il riposizionamento degli hedge funds sul fronte rialzista è recente e a fine giugno stava già perdendo vigore. E comunque l’esposizione netta lunga degli speculatori rimane inferiore del 37% rispetto al picco di febbraio, fa notare Saxo Bank.

L’oro, in rialzo di quasi il 20% quest’anno, mercoledì 8 luglio è riuscito a spingersi fino a 1.829,4 $ a New York e fino a 1.817,7 $ a Londra per la prima volta dal 2011. Ma potrebbe fare molto di più se la domanda in Asia non fosse così depressa: la China Gold Association si aspetta vendite ridotte del 30% quest’anno nel Paese e in India – l’altro gigante dei consumi auriferi – non va meglio. Ad aprile e maggio, con il lockdown, le importazioni indiane erano diminuite addirittura del 99%.

Il coronavirus, che ha frenato i consumi fisici di oro, ha comunque giocato un ruolo importante anche nel boom di investimenti (fenomeno questo limitato all’Occidente). In parte sono la paura della pandemia e l’incertezza per il futuro a spingere verso i beni rifugio, ma soprattutto ci sono le politiche monetarie delle banche centrali, divenute sempre più accomodanti per sorreggere l’economia dopo il Covid, e i piani di stimolo dei Governi, che potrebbero riaccendere tensioni sui prezzi al consumo.