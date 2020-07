Oro sopra 1.900 dollari, il record storico è a un passo Il lingotto è in rialzo del 25% quest’anno, ma secondo molti analisti ha ancora fiato per correre, mentre i tassi di interesse reali - soprattutto in area dollaro - precipitano sempre di più sotto zero di Sissi Bellomo

Non sembrano più esserci ostacoli alla cavalcata dell’oro verso il record storico. Con l’ulteriore affondo sotto zero dei rendimenti reali, il dollaro debole, le borse in ribasso e le tensioni Usa-Cina alle stelle, il lingotto si è apprezzato per la sesta seduta consecutiva, superando la soglia psicologica di 1.900 dollari l’oncia.

L’asticella dei 1.800 dollari, resistenza tecnica rimasta inviolata per anni, era caduta meno di un mese fa e da allora il rally ha guadagnato forza. Il picco di venerdì 24, 1.906 dollari l’oncia, è davvero a un soffio dal massimo storico del 2011 (1.921,17 dollari sul mercato spot londinese) e secondo molti esperti c’è ancora spazio per correre, anche se l’oro ha già guadagnato il 25% da inizio anno. Ubs ha appena alzato le previsioni e ora si aspetta che quota 2mila dollari sia superata entro settembre.

Nel frattempo anche l’argento si è risvegliato al punto da archiviare la migliore settimana dal 1980, con un rialzo del 18 per cento. Per la prima volta da sette anni il metallo si è spinto sopra 23 dollari l’oncia.

Il principale motore del rally dei metalli preziosi, la caduta dei tassi d’interesse reali, ha ingranato la quarta. All’asta di giovedì 23 il rendimento dei Tips (Treasury Inflation-Protected Securities) decennali, titoli di Stato Usa che incorporano le attese di inflazione, è sceso al minimo storico di -0,93 per cento.

Con la Fed che appare disposta a rischiare il tutto per tutto pur di risollevare l’economia Usa e che ha chiaramente rinunciato al controllo dell’inflazione, è il dollaro stesso ad aver perso forza, in particolare (ma non solo) nei confronti dell’euro, che ha superato quota 1,16 per la prima volta dal 2018.