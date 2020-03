Oro sotto pressione: il bene rifugio adesso è fonte di liquidità

I listini azionari, per niente rassicurati dalla Fed, sono sprofondati ovunque nel mondo. Il petrolio è arrivato a perdere il 10% e il Brent per la prima volta dal 2016 ha ripiegato sotto 30 dollari al barile, mentre il rame – sia pure con ribassi più contenuti – è sceso ai minimi da tre anni e mezzo. Il rendimento dei Treasuries è in effetti crollato, come ci si poteva aspettare con il bazooka monetario imbracciato dalla Fed. Ma l’oro non ha guadagnato attrattiva, almeno agli occhi dei gestori, per cui il metallo giallo oggi non è bene rifugio ma fonte di liquidità.

Con pesanti perdite su ogni mercato finanziario e richieste di reintegro dei margini di contrattazione – i margin call – in questo momento pur di raccogliere contanti «si vende di tutto», osserva Carsten Fritsch di Commerzbank: «I partecipanti al mercato stanno gettando la spugna, mentre cercano l’uscita. E quando tutti cercano l’uscita le vendite sono pesantissime, soprattutto nei mercati più illiquidi come quelli dei platinoidi».

Sul mercato fisico, spesso frequentato da piccoli risparmiatori, la situazione è leggermente diversa. Se in Asia la domanda di metalli preziosi rimane debole e i premi sull’oro restano negativi, in Occidente ci sono segnali opposti. La Us Mint segnala che non riesce a star dietro alle richieste di monete d’argento: le scorte di American Eagle sono esaurite dopo un’impennata del 300% delle vendite nei primi giorni di marzo.

In Europa ci sono invece difficoltà ad acquistare barre e lingotti d’oro, con tempi di attesa che arrivano fino a quattro settimane. Anche questo è colpa del coronavirus. «Ma non è un tema di domanda, quanto piuttosto di offerta», spiega Giovanni Staunovo di Ubs al Sole 24 Ore: anche la Svizzera, uno dei maggiori hub dell’oro nel mondo, è colpita dalla pandemia e a causa delle misure per prevenire il contagio «le raffinerie del Ticino stanno lavorando con personale ridotto e a ritmi rallentati».

Per approfondire:

● Dai listini all'oro, tutti i rischi e le prospettive sui mercati

● Petrolio sotto 30 dollari, ma Aramco difende la supercedola

● Coronavirus e mercati, bilancio del primo mese di emergenza