Oro storico (e un bronzo) nel canottaggio e Paltrinieri fa un miracolo negli 800 sl

Scherma

Intanto, l’Italia è nella semifinale della prova a squadre di fioretto femminile. Nei quarti di finale le azzurre - Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini (riserva Erica Cipressa) - hanno sconfitto l’Ungheria per 45-32. L’Italia è stata poi sconfitta dalla Francia e disputerà la finale per il bronzo alle 11,30 ora italiana contro gli Usa.

Tiro a volo

Delusione per la portabandiera italiana Jessica Rossi fuori dalla finale del trap (ex fossa olimpica). Rossi che ha commesso errori in tutte le serie non è riuscita a piazzarsi tra le prime sei che si giocavano l’oro. Impresa invece riuscita a Silvana Stanco che ha colpito 121 piattelli su 125. Nella finale però non è andata oltre il quinto posto (bronzo per la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli).

Niente da fare tra gli uomini per Mauro de Filippis in una gara tiratissima dove pochi errori sono costati la finale al tiratore azzurro.

Waterpolo

Nella terza giornata del torneo olimpico di pallanuoto maschile, un grande Settebello ha superato gli Stati Uniti per 12-11 (2-4, 3-3, 3-2, 4-2). Assoluto protagonista della vittoria della squadra allenata da Sandro Campagna è stato F rancesco Di Fulvio, autore di cinque reti. Le altre otto reti azzurre sono state messe a segno da Luongo (3), Figlioli (2) e Presciutti (2).

Con questo successo, l’Italia - che nelle prime due partite aveva vinto con il Sudafrica (21-2) e pareggiato con la Grecia (6-6) - ha compiuto un passo determinante per il prosieguo dell’avventura olimpica.