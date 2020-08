Oro sull’ottovolante dopo il record. Turbolenze in vista con l’alta volatilità

Si tratta senza dubbio di un ambiente favorevole all’ascesa dell’oro. Ma non è detto che le quotazioni del metallo riprenderanno presto a salire in modo lineare. Al contrario, diversi analisti avvertono che le acque potrebbero restare agitate ancora per un po’.

«Il mercato nel breve termine ha bisogno di consolidarsi e considerato come l’oro ha già corso quest’anno, una correzione potrebbe essere abbastanza profonda», mette in guardia Ole Hansen di Saxo Bank.

La volatilità dell’oro (sia quella misurata dal World Gold Council, sia quella espressa dal Gold Vix al Cboe in base alle opzioni sull’Etf Spdr Gold Fund) non è più ai livelli record di fine marzo, quando infuriava la pandemia da Covid. Ma dal 10 agosto ha comunque rialzato la testa: un cambiamento intervenuto poco dopo il record storico di 2.075 dollari l’oncia e che molto probabilmente riflette l’assunzione di un atteggiamento più cauto da parte degli investitori, che in alcuni casi si sono fatti da parte dopo aver realizzato profitti eccezionali.

L’aumento della volatilità è avvenuto in coincidenza con il ritiro di una parte degli speculatori dal Comex (sono diminuite sia le posizioni lunghe, in acquisto, sia quelle corte). Inoltre, per la prima volta da marzo, ci sono stati flussi netti negativi dagli Etf sull’oro (-19,8 tonnellate secondo il Wgc nella settimana al 14 agosto): un fenomeno rilevante, considerato che questi strumenti finanziari godono da mesi di un successo senza precedenti e quasi incontrastato, tanto da essere stati in pratica l’unica forza di traino per il rally del lingotto. Se gli acquisti non ritrovano impeto, avverte Commerzbank, « è probabile che per l’oro sia difficile apprezzarsi ulteriormente».

Nel primo semestre di quest’anno gli Etf hanno rappresentato ben il 40% della domanda globale di oro, contro il 6% dello stesso periodo del 2019, e a fine luglio avevano in mano 3.785 tonnellate di metallo, più delle riserve auree di qualsiasi banca centrale ad eccezione della Federal Reserve.