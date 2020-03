Oro, in Svizzera il virus ferma le “fabbriche” di lingotti

Lo stop – specie se dovesse prolungarsi – potrebbe avere un impatto sull’offerta di oro, sostenendone le quotazioni. È costituito da lingotti London Good Delivery anche il metallo consegnabile al Comex a fronte di contratti futures.

In realtà al momento non ci sono state reazioni di mercato. Sulla notizia della fermata delle raffinerie svizzere l’oro ha continuato a perdere quota. A invertire la rotta, facendolo rimbalzare sopra 1.520 dollari l’oncia, è stato l’annuncio di nuove aggressive misure da parte della Federal Reserve, che per soddisfare la sete di liquidità sui mercati ora si impegna ad acquisti «illimitati» di Treasuries e mortgage backed securities.

La Svizzera è un hub cruciale per il mercato aurifero, dal quale – anche per il settore degli orologi e per la forte presenza di banche – si stima che transiti circa il 70% dell’oro raffinato di tutto il mondo.

Nella confederazione hanno sede quattro delle sei maggiori raffinerie d’oro del pianeta, che insieme producono oltre il 90% dei lingotti Good Deliveri, oltre a gran parte delle barre da 1 kg (le Kilobar) preferite in Asia. Di queste quattro raffinerie svizzere – dopo la fermata di Valcambi , Argor-Haereus e Pamp – resta attiva solo Metalor, situata a Neuchâtel.

Anche i consumi fisici di oro hanno comunque subito un colpo a causa del coronavirus. In India il settore della gioielleria è paralizzato, denunciano le associazioni di categoria locali. E la Cina (che insieme all’India esprime oltre la metà della domanda mondiale di oro) ha sta ritornando solo gradualmente alla normalità dopo l’epidemia.