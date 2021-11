Orogel lancia la nuova linea di prodotti da cucinare subito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama “Crea Tu” ed è un invito a scatenare la propria creatività in cucina, con la certezza di realizzare in una manciata di minuti un piatto gustoso, ricco di verdure e originale. È la novità d’autunno in casa Orogel e rappresenta una piccola rivoluzione nel segmento surgelati, una nuova categoria di prodotto che si propone di risolvere un problema che assilla quotidianamente la maggior parte di noi: preparare pranzi e cene, spuntini o aperitivi, per sé, per amici o famiglia, ogni giorno, con sempre meno tempo a disposizione, ma determinati a creare menu variati, gustosi e naturalmente attenti al benessere.

Orogel è un gigante con 1.675 soci – che coltivano frutta e verdura ogni giorno in Italia – arrivando a commercializzare nel 2020 oltre 138mila tonnellate di prodotto per un fatturato di oltre 289 milioni di euro.

“Crea Tu” è una collezione di 4 mix di verdure surgelate, coltivate in Italia dai soci produttori che compongono la base sociale di Orogel, sapientemente abbinate, già insaporite con erbe aromatiche e spezie, condite con un filo d'olio, pronte per trasformarsi in passe-partout per ogni ricetta. Quattro le varianti che consentono di preparare in pochi minuti primi piatti, secondi, torte salate, frittate, piatti unici, contorni. Unico limite: la fantasia di ognuno, che Orogel stimola proponendo sul proprio sito un'ampia varietà di suggerimenti per proposte gastronomiche adatte ad ogni palato e livello di competenza in cucina.

Orogel ha pensato di realizzare con “Crea Tu” un aiuto in cucina praticamente per tutti i target di consumatori: genitori con poco tempo (ed energia) a disposizione, che devono comunque garantire pasti completi ed equilibrati; famiglie con esigenze alimentari – intolleranze, diete, scelte etiche - o semplicemente gusti diversi e inconciliabili; persone con poca dimestichezza con i fornelli; single con la sindrome del frigo vuoto; padroni di casa colti di sorpresa da ospiti inaspettati; amanti della cucina e cuochi amatoriali in cerca di un quid per sperimentare e inventare nuovi piatti.

Da sempre, le verdure che compongono i prodotti sono coltivate dai soci del Gruppo Orogel secondo metodi di agricoltura sostenibile nelle zone più vocate d'Italia e sono tracciate dal campo alla tavola. Un'attenzione alla sostenibilità che si ritrova anche nel packaging, integralmente riciclabile. Sulla confezione è in più presente un QR Code attraverso il quale è possibile accedere alla vasta proposta di ricette con il Crea Tu firmate Orogel.