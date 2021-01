Orologi: 2020 in calo, ma meglio delle previsioni Esportazioni a 16,9 miliardi di franchi, -21,8% rispetto alla stima di una flessione tra il 20 e il 30%, grazie alla frenata del calo a dicembre di Lino Terlizzi

(Dieter Hawlan - stock.adobe.com)

Esportazioni a 16,9 miliardi di franchi, -21,8% rispetto alla stima di una flessione tra il 20 e il 30%, grazie alla frenata del calo a dicembre

2' di lettura

Un mese di dicembre caratterizzato da un calo solo leggero ha permesso alle esportazioni di orologi svizzeri di limitare ulteriormente i danni in un 2020 reso complicato dagli effetti del coronavirus. Nell'ultimo mese dell'anno appena chiuso l'export di segnatempo elvetici è stato di 1,7 miliardi di franchi (1,57 miliardi di euro), il 2,5% in meno rispetto al dicembre del 2019.



Per l'insieme del 2020 l'export è stato di 16,9 miliardi di franchi (15,68 miliardi di euro), in calo del 21,8% in rapporto all'anno precedente. La contrazione annuale complessiva è marcata, ma si colloca nella parte bassa della forbice delle previsioni degli esperti del settore, che avevano indicato una possibile flessione annuale del 20%-30%. Il contenimento della contrazione è dovuto soprattutto al balzo della Cina, unico tra i grandi mercati a chiudere il 2020 con il segno positivo.

Loading...

L'Italia registra una forte discesa annuale, ma è riuscita a rimanere tra i dieci maggiori mercati. Questo è l'andamento nel mese di dicembre per quel che riguarda la top ten dei mercati di sbocco: Cina +45,2%, Stati Uniti -2,4%, Hong Kong -19,2%, Giappone -0,8%, Singapore -6,6%, Emirati Arabi -9,7%, Germania -12,8%, Regno Unito -18,5%, Italia -7,2%, Francia -36%. Nel mese è aumentato nettamente l'export di orologi di gamma medio-alta, con prezzo compreso tra i 500 e i 3 mila franchi. Lieve diminuzione per la gamma alta (sopra i 3 mila franchi) e marcate contrazioni per le gamme di base (sotto i 500 franchi).

Questa la fotografia dei dieci maggiori mercati per l'intero 2020: Cina +20%, Stati Uniti -17,5%, Hong Kong -36,9%, Giappone -26,1%, Regno Unito -24,6%, Singapore -26,4%, Germania -21,4%, Emirati Arabi -18,9%, Francia -37,9%, Italia -33,3%. Con la prima ondata di coronavirus e con le conseguenti restrizioni per le attività economiche e il turismo, la prima metà del 2020 è stata particolarmente dura per l'export di orologi rossocrociati; il calo per i primi sei mesi è stato del 35,7%, poi il graduale miglioramento da luglio a dicembre.

Il polo elvetico degli orologi rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione. I dati sulle sue esportazioni, forniti dalla Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fh), sono quindi un indicatore importante per l'intero settore.