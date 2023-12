Orologi, ancora un aumento per l’export dei segnatempo svizzeri: +3,1% a novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue la crescita dell’export di orologi svizzeri. Nel mese di novembre le esportazioni di segnatempo elvetici hanno toccato i 2,49 miliardi di franchi (2,62 miliardi di euro al cambio attuale), con un aumento del 3,1% rispetto ad un anno prima. Questi quasi due miliardi e mezzo mensili sono un record. Per quel che riguarda l’insieme dei primi undici mesi del 2023, l’export rossocrociato è stato di 24,59 miliardi di franchi (25,88 miliardi di euro), cifra che rappresenta un incremento del 7,7% in rapporto allo stesso periodo del 2022.

Il terzetto di testa per quel che concerne i mercati di destinazione resta Stati Uniti, Cina, Hong Kong, con quest’ultimi che a volte si scambiano le posizioni sul podio, sempre alle spalle degli Usa. Questo l’andamento dei primi dieci mercati nel mese di novembre: Stati Uniti 404 milioni di franchi (+0,9%), Hong Kong 207 milioni (+12,9%), Cina 204 milioni (-3,7%), Regno Unito 184 milioni (+16,7%), Giappone 176 milioni (+11,9%), Singapore 158 milioni (+1,1%), Germania 130 milioni (+3,9%), Emirati Arabi Uniti 123 milioni (+9,5%), Francia 117 milioni (-2,9%), Italia 104 milioni (-0,3%).

Per quel che riguarda il tipo di prodotto, a trainare l’export nel mese di novembre sono state le gamme ai due estremi. Da una parte la gamma alta, con prezzo sopra i 3 mila franchi, che ha confermato ancora una volta la sua forza, con un aumento in valore del 5%. Dall’altra parte la gamma di base, con prezzo sotto i 200 franchi, che ha registrato un +1,1%. La gamma medio-alta, con prezzo tra 500 e 3 mila franchi, ha invece avuto una flessione del 2,2% e la gamma media, con prezzo tra 200 e 500 franchi, ha avuto una discesa del 7,6%.

Guardando le cifre degli undici mesi 2023 si può vedere come tutti i principali mercati abbiano il segno positivo. Questo l’andamento: Stati Uniti 3,8 miliardi di franchi (+6,6%), Cina 2,5 miliardi (+7,8%), Hong Kong 2,1 miliardi (+24%), Giappone 1,66 miliardi (+6,2%), Regno Unito 1,63 miliardi (+9,2%), Singapore 1,5 miliardi (+3,4%), Germania 1,2 miliardi (+5,7%), Francia 1,16 miliardi (+8,2%), Emirati Arabi Uniti 1,12 miliardi (+12,2%), Italia 987 milioni (+9,9%). Il mercato italiano nel periodo gennaio-novembre ha dunque mantenuto il decimo posto.

L’industria elvetica degli orologi è quindi riuscita a restare in territorio positivo nel corso del 2023. Questa industria rappresenta oltre la metà del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione. I dati sull’export, forniti dalla Federazione dell’industria orologiera svizzera (Fh), sono un indicatore di rilievo. Il rallentamento economico internazionale e la forza del franco, che rende di fatto più cari i prodotti rossocrociati, sin qui non hanno fermato la marcia del polo elvetico dei segnatempo. Dopo i risultati positivi di fine novembre, ora c’è naturalmente attesa per quelli di dicembre, mese come sempre particolarmente importante per via delle vendite legate alle festività natalizie e di fine anno.