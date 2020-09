Orologi, da Bulgari a Breitling: tutte le novità 2020 svelate a Ginevra Il marchio italiano del colosso francese Lvmh, tra i fondatori della nuova kermesse, ha presentato nuovi modelli dell’Aluminium e dell’Octo Finissimo di Paco Guarnaccia

A sinistra i nuovi modelli Aluminium esposti ai Geneva Whatch Days, a destra il Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic

Il marchio italiano del colosso francese Lvmh, tra i fondatori della nuova kermesse, ha presentato nuovi modelli dell’Aluminium e dell’Octo Finissimo

Riportare l’attenzione sull’orologeria dopo il lockdown è stato l’obiettivo principale dei Geneva Watch Days che si sono svolti a Ginevra dal 26 al 29 agosto. Diciassette marchi di alta orologeria (otto i “fondatori”, nove quelli che hanno aderito in seguito) hanno presentato fisicamente alcune novità che, in epoca pre-Covid 19, avrebbero dovuto essere svelate la scorsa primavera alle fiere (o ai loro margini) di Baselworld o di Watches & Wonders che poi, per causa di forza maggiore, sono state cancellate.

Il debutto della kermesse

Capofila dei fondatori è stato Bulgari, il cui ceo Jean-Christophe Babin è stato l’artefice principale della kermesse: «Il risultato finale è stato al di sopra delle aspettative. È stata un’avventura che non era scontato si realizzasse: eravamo 17 brand diversi, uniti da un concept che ci piaceva, ma che sapevamo si sarebbe svolto sei mesi dopo il suo annuncio (marzo, ndr). Nel frattempo dovevamo restare uniti e avere il coraggio di resistere a tutti quei pessimisti che dicevano che non ce l’avremmo fatta. Tra gli alti e bassi dei mesi passati, alla fine è stato fantastico aver realizzato una fiera che resterà nella storia: completamente diversa, a costi bassissimi, ma con un alto livello dei prodotti di lusso esposti».

A Ginevra il marchio di origine italiana di proprietà del gruppo Lvmh ha riproposto una versione contemporanea di un grande successo lanciato per la prima volta nel 1998: Aluminium. I nuovi modelli sono tre: due solo tempo con datario e uno con cronografo e datario, realizzati anche per avvicinare un target più giovane, grazie a un design particolare frutto di un mix di materiali come alluminio, caucciù e titanio e un prezzo molto competitivo (2.950 euro per i due solo tempo e 4.250 euro per il cronografo).

Bulgari ha inoltre mostrato l’Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic, orologio speciale con il quale ha segnato il sesto record consecutivo in sei anni presentando, questa volta, il modello con cronografo e tourbillon più sottile sul mercato. Inoltre, è stata introdotta una versione con quadrante blu di Octo Finissimo Automatic.

Da sinistra Patrick Pruniaux (ceo di Girard-Perregaux e Ulysse Nardin), Georges Kern (ceo di Breitling), Mauro Poggia (ministro della Salute di Ginevra) e Jean-Christophe Babin (ceo di Bulgari)

I marchi in esposizione

I Geneva Watch Days hanno rappresentato un format inedito, vissuto non in una sola location, ma in diversi luoghi sparsi per il centro della capitale dell’orologeria svizzera, che è stata coinvolta al 100% nel progetto. Quindi, tra le lounge degli hotel, negozi e showroom, ogni maison ha scelto uno spazio per le sue presentazioni, fatte in sicurezza e a piccoli gruppi di ospiti (dealer e media) presenti su loro invito, mentre in un padiglione ufficiale destinato alle serate in Rotonde du Mont-Blanc il pubblico, durante il giorno, poteva visitare l’esposizione degli orologi protagonisti.