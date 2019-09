Orologi, Bulgari seduce Londra con i suoi Serpenti

2' di lettura

Bulgari ha scelto Londra per lanciare la nuova collezione di orologi femminili Serpenti Seduttori nella serata del 15 settembre durante la London Fashion Week. Un evento che arriva a poco più di mese dal rilascio del report finanziario di metà 2019 del Gruppo Lvmh, in cui Bulgari è stato citato tra i brand di Watches & Jewelry (segmento che nella sua globalità ha segnato un +4%, soprattutto grazie la gioielleria) come quello che sta compiendo maggiori progressi, continuando un trend di ampiamento delle sue quote di mercato.

Orologio Bulgari

Dal palco della Roundhouse di Camden Town (storica sala concerti londinese) il ceo Jean-Christophe Babin ha presentato ufficialmente questa linea di prodotti ispirata alla classica Serpenti Tubogas. Ma con alcune sostanziali differenze: introduce una cassa più sottile e, soprattutto, un bracciale non rigido ma sinuoso, formato da maglie dalla forma esagonale a richiamare le scaglie della pelle di serpente.

Serpenti Seduttori era stata già presentata in anteprima durante l'ultima Baselworld, ma per Bulgari l'evento londinese ha rappresentato il vero e proprio kick start. Dopo le prime versioni in oro viste a Basilea, ne sono state introdotte anche altre in acciaio. Alla serata, animata anche da un concerto esclusivo della popstar inglese Ellie Goulding, hanno partecipato un diverse celebrity tra cui le attrici Lily James (Downton Abbey), Naomi Scott (Aladdin), Carey Mulligan (Il Grande Gatsby).

Oltre che a Londra, Serpenti Seduttori sarà protagonista di un secondo evento gemello che si svolgerà in Asia nelle prossime settimane. A gennaio, poi, grande attesa per le novità che Bulgari presenterà durante il primo Lvmh Swiss Watch Manufactures Exhibition, kermesse che, oltre che al lancio di nuovi prodotti, potrebbe dire molto sulle future strategie del gruppo.