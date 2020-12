Orologi, cinquanta proposte da mettere sotto l’albero di Natale I modelli dei marchi più iconici, innovativi, storici, perfetti per fare o farsi un regalo da ricordare

Le feste di Natale sono ideali per scambiarsi un dono importante, significativo, magari qualcosa destinato a essere vissuto anche nelle feste future. Un orologio è in questo senso il dono esemplare, poiché unisce il senso della misurazione del tempo alla preziosità di un oggetto dove design, materiali e innovazione tecnologica si incontrano. Alcuni marchi sono inoltre garanzia di investimenti certi, come dimostrano anche gli andamenti delle aste, dove gli orologi sono sempre più richiesti. Per qualsiasi motivo si desideri, un orologio è un oggetto che parla di noi, quietamente ma sinceramente, un vero accessorio da polso. Nella photogallery seguente abbiamo inserito 50 modelli fra marchi iconici, innovativi, storici, con incursioni nel mondo femminile dove i segnatempo diventano anche gioielli.

