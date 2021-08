Orologi, continua la ripresa dell’export a luglio

3' di lettura

Prosegue la risalita dell’industria svizzera degli orologi, principale polo mondiale del settore in termini di fatturato. L’export di segnatempo elvetici in luglio è stato pari a 2,04 miliardi di franchi (1,91 miliardi di euro al cambio attuale), il 29,1% in più rispetto allo stesso mese del 2020 e il 7,6% in più in rapporto allo stesso mese del 2019. Questa seconda percentuale è più significativa, perché il 2020 è stato l’anno della contrazione anomala dovuta alla pandemia, quindi gli attori del settore guardano soprattutto al raffronto con il 2019.



Discorso analogo per l’intero periodo gennaio-luglio: nei primi sette mesi 2021 l’export rossocrociato è stato di 12,67 miliardi di franchi (11,83 miliardi di euro), il 49,6% in più rispetto a un anno prima e lo 0,8% in più in rapporto a due anni prima. Quest’ultimo aumento rispetto allo stesso periodo del 2019, anche se leggero, è pure significativo.

Loading...

L’andamento delle esportazioni elvetiche sui singoli mercati conferma il ruolo trainante di Cina e Stati Uniti; per l’Europa c’è una tendenza complessiva al miglioramento, ma la velocità non è la stessa. Nel mese di luglio tutti i dieci maggiori mercati hanno registrato il segno positivo in rapporto al 2020. Questo invece il trend per quel che riguarda il raffronto con lo stesso mese del 2019: Stati Uniti +48,5%, Cina +75%, Hong Kong -24,8%, Giappone -4,1%, Regno Unito +12,4%, Singapore -3,4%, Francia +10,2%, Germania +5%, Emirati Arabi Uniti +13,9%, Corea del Sud +1,6%.

L’Italia ha registrato un -24,2% nel mese ed è scesa all'11° posto, ma è rimasta nella top ten, al 10° posto, per quel che concerne l'intero periodo gennaio-luglio.

Nel mese di luglio di quest’anno sono stati ancora una volta gli orologi delle gamme alta e medio-alta a spingere le esportazioni svizzere. L’export di segnatempo con prezzi sopra i 3 mila franchi ha registrato un aumento in valore del 13,6% in rapporto allo stesso mese del 2019, quello degli orologi con prezzi tra 500 e 3 mila franchi ha avuto un incremento del 3,4%. Ci sono state invece contrazioni per l’export di segnatempo della gamma media 200-500 franchi (-21,1%) e per quello della gamma di base sotto i 200 franchi (-15,1%).