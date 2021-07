Orologi, così il ritorno degli appassionati italiani sta salvando le vendite

A Roma la mancanza di turisti ha offerto un panorama che non si vedeva da tempo. Un cambiamento che ha portato anche la storica azienda Hausmann & Co. a rivolgere maggiori attenzioni sulla domanda locale: «Prima la gestione dei turisti assorbiva più energie – puntualizzano Francesco Hausmann e Benedetto Mauro, co-ad –. L'incremento della comunicazione diretta ci ha permesso di fidelizzarla di più. Ed è cresciuta in modo inaspettato e potrà arrivare fino all'80% (prima era il 60%, ndr). Inoltre, è in qualche modo positivo per il Paese stesso: servire i clienti italiani che non usufruiscono del tax free ci dà più soddisfazione perché così si crea gettito fiscale che avvantaggia la collettività».

Presente in molte location italiane negli aeroporti internazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Rocca 1794 è l'unica catena di orologerie del nostro Paese, che fa capo dal gruppo Damiani: «Abbiamo clienti italiani stabili e affezionati che seguiamo da generazioni così come stranieri che non sono solo di passaggio, ma che ci vengono a trovare ogni volta che sono in Italia – spiega Stefano Amirante, buying & merchandising manager –. Sono molto fiducioso, a patto che per far ripartire il turismo la nostra immagine all'estero sia di un Paese rispettoso delle regole e in grado di garantire la massima sicurezza ai suoi cittadini e ai suoi potenziali turisti».