Orologi: crescono valore (e passione), le aste battono una catena di record

«Sono senza parole. Ma quel che è certo è che gli orologi oggi sono pieni protagonisti del mondo delle aste come l’arte contemporanea e le auto d’epoca»: Aurel Bacs ricorda così l’asta Geneva Watch Auction: XIV di Phillips con Bacs & Russo di cui è stato battitore il 5 e 7 novembre, un evento entrato già nella storia perché ha raccolto la cifra più alta di sempre: 64,5 milioni di euro. «Non credevo di superare di quasi il doppio l’asta che consideravo la più importante della mia carriera, quella che a maggio aveva segnato il record precedente, di 34,7 milioni di euro», aggiunge.

Da Porto Rico a Cambogia, nuovi Paesi in campo

Questo inseguimento su cifre sempre più alte è sintomo del perfetto stato di salute delle aste di orologi: secondo dati raccolti da The Mercury Project nell’Hammertrack report, nel primo semestre 2021 le aste di orologi di Antiquorum, Bonhams, Christie’s, Poly Auction, Sotheby’s e Phillips hanno registrato +239%, pari a circa 221 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo 2020 e +49% sul 2019 pre-pandemia. All’asta da record battuta da Bacs hanno partecipato tremila persone da 83 Paesi, anche insoliti come Porto Rico, Vietnam, Cambogia. I primi 12 pezzi hanno superato il milione di franchi svizzeri, poco meno di un milione di euro: «Il valore non deriva dall’età, dalla rarità, dai materiali di un pezzo, ma da quanto un amatore è disposto a spendere per averlo», dice Bacs. Fra le star dell’asta, il record è andato al Philippe Dufour Grande et Petite Sonnerie n°1, ma è stato battuto anche l’Omega più costoso di sempre, lo Speedmaster “Tropical Broad Arrow” del 1957 e un raro Patek Philippe ref. 2499 Serpico y Laino, anch’esso degli anni Cinquanta.

Il Paul Newman vintage da 17, 7 milioni di dollari

L’asta “The Legends of Time” di Christie’s a Hong Kong lo scorso 22 maggio, con pezzi datati fra il 1815 (un orologio da tasca Piguet & Meylan) e il 1985 (Patek Philippe ref. 3450) ha totalizzato 28 milioni di euro. E del 1953 sono gli orologi che l’8 novembre hanno illuminato l’asta “Rare Watches”, un rarissimo Patek Philippe Ref. 2523 World Time e il Rolex Deep Sea Special No. 1, che si crede accompagnò una delle spedizioni di profondità di Auguste Piccard con il batiscafo Trieste. Il lotto top dell’asta Sotheby’s di Ginevra del 9 novembre, è stato un Rolex Ref. 6264, uno dei 10 modelli in oro giallo “Paul Newman” Daytona “John Player Special” prodotti fra anni 60 e 70, battuto per 997mila dollari. E un Paul Newman resta ancora l’orologio vintage più costoso di sempre, aggiudicato proprio da Bacs nel 2017 a New York per oltre 17,7 milioni di dollari.

Bacs: quando un orologio è «osservato speciale»

«Fare previsioni per il futuro oggi è impossibile, soprattutto con tale quantità e varietà di partecipanti - prosegue -, ma alcune indicazioni possono comunque essere colte. Per esempio, quando un orologio non sale di prezzo per 4-5 anni, mentre gli altri raddoppiano, acquistarlo è una mossa intelligente. Un Rolex Daytona, per fare un nome, in questa stagione non è salito rispetto a sei mesi fa. In ogni caso, credo che le bellezza del collezionismo è che offre spazio per tutti i gusti, uniti dalla passione per l’arte. Una bella asta non è mai monotona, offre molte cose diverse, e fa comprendere come tutta l’orologeria sia legata. Un Richard Mille contemporaneo in ceramica è strettamente legato a un Patek degli anni Quaranta. A connettere tutto, e ad attrarre sempre più persone alle aste, non è solo la voglia di investire, ma una cosa molto meno razionale: l’amore».