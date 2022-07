Orologi e sport, un amore senza confini dal mare ai campi da golf

Panerai per Luna Rossa

Parlando di vela, l'America's Cup che si svolgerà in Nuova Zelanda nel 2024 vedrà ancora Omega partner dei detentori di New Zealand e poi Tudor con Alinghi e Panerai con Luna Rossa. Quest'ultimo brand, peraltro, nel 2021 era stato il cronometrista sia della Prada Cup sia della susseguente America's Cup. Iwc è più orientato verso il mondo dei motori e può vantare una partnership di lunga data con il pluridecorato team Mercedes di Formula 1. Un campionato che ha come storico protagonista Tag Heuer, che attualmente supporta la squadra campione del mondo Red Bull Racing, e Richard Mille, che corre sia con Ferrari sia con McLaren e ha tra i suoi ambassador diversi piloti (in attività e non) come Charles Leclerc, Fernando Alonso e Felipe Massa. Richard Mille supporta inoltre tanti protagonisti di tennis (su tutti Rafael Nadal), vela, ciclismo, atletica, equitazione e golf.

Quest'ultimo è uno sport cui è molto legato Omega, ma anche, con diversi ambassador, Audemars Piguet, maison che nel mondo del tennis ha come testimonial Serena Williams. Poi c'è il calcio, dove la parte del leone la fa Hublot, che dello sport più popolare del pianeta è official timekeeper per Mondiali ed Europei oltre che per una serie di top team come Chelsea e Juventus e ha come brand ambassador la stella francese Kylian Mbappé.