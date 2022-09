Orologi femminili, i 35 anni di un'icona, in edizione speciale

La prima donna a indossare il Première, nel 1987, fu Inès de la Fressange. La collaborazione tra la modella-musa e la maison era cominciata nel 1984 con il lancio del profumo Coco e non stupisce questo legame. Sua è una frase che potrebbe essere stata detta da Mademoiselle Chanel in persona: «Quello che indossiamo parla della nostra fiducia in noi stesse». Vale per un tubino nero come per quel che si sceglie di portare al polso. Con la sua cassa placcata oro, il suo quadrante nero, il suo bracciale e la sua corona decorata con una pietra incastonata dal taglio cabochon, il Première fu subito un successo: era una trasposizione perfetta dello stile e della storia Chanel dentro a un quadrante.

Lo still life del lancio firmato nel 1987 dallo stillifista Daniel Jouanneau.

Da quel momento di strada, nel mondo delle lancette, la maison ne ha fatta moltissima, tanto da far stabilmente parte, ormai da diversi anni, del salotto esclusivo dell'alta orologeria, anche grazie ad alcune evoluzioni successive del Première stesso. Su questo modello, diventato una collezione iconica premiata alle più importanti kermesse del settore, nel 2012 è stato inserito, ad esempio, un complicato tourbillon volante con diamanti la cui forma richiama quella della camelia, altro elemento distintivo di Mademoiselle.

Oggi, a distanza di 35 anni, un altro passo: il Première Original Edition. Attualizzato utilizzando le tecnologie e i materiali più recenti, è una versione completamente nuova e insieme fedele al pezzo originale del 1987. Qui la cassa (26,1 x 20 x 7,65 mm sono le sue dimensioni) è in acciaio con una placcatura in pvd oro giallo 18 carati, molto più resistente rispetto a quella usata sul primo modello; il quadrante è laccato nero; la corona, in acciaio placcata oro giallo 18 carati, è impreziosita da un cabochon in onice; il bracciale è composto da una catena in acciaio placcata oro giallo 18 carati e da due parti in pelle nera. Infine il movimento: in un quarzo ad alta precisione.

La scatola del Première Original Edition, che sarà lanciato dal prossimo ottobre.

La prima campagna dell'orologio aveva come protagonista Claudia Schiffer: la top allora ventiquattrenne era stata ritratta da Patrick Demarchelier. Il volto di oggi, che verrà svelato a fine settembre, è quello di Soo Joo Park, dj asiatico-americana, ritratta in total black con alle spalle un trompe-l'oeil dorato di Parigi. Nota a margine: la modella e il primo esemplare hanno esattamente la stessa età. Nel gioco di richiami fra heritage e attualità, un posto a sé ha la scatola del nuovo orologio. Mademoiselle amava dire che «la bellezza non sta né dentro né fuori, sta nell'aria che ti circonda». Quella che avvolge il Première Original Edition è diafana e candida: una custodia in pelle foderata di raso, con un piccolo cuscino bianco su cui l'orologio viene adagiato. Uno scrigno che è una citazione letterale, perché riprende esattamente i codici della scatola originale. Lo stile è sempre armonia di tutti i dettagli, il contenitore è il preludio del contenuto, ne anticipa il piacere e ne racconta la personalità. Perché, si sa, “per essere insostituibili bisogna essere unici”. E anche questa è una citazione.