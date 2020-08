Orologi, frena il calo dell’export a luglio grazie alla Cina Le esportazioni di segnatempo rossocrociati sono state pari a 1,58 miliardi di franchi in flessione del 17% rispetto a un anno prima, contro il -35% di giugno di Lino Terlizzi

La caduta dell'export di orologi svizzeri frena nuovamente. In luglio le esportazioni di segnatempo rossocrociati sono state pari a 1,58 miliardi di franchi (1,46 miliardi di euro), con un calo del 17% in rapporto a un anno prima. Gli effetti economici del coronavirus sono ancora ben presenti, ma la flessione si sta chiaramente attenuando: in giugno il calo era stato del 35% e in maggio del 67%.



A sostenere la parziale ripresa dell'export elvetico è soprattutto la Cina, che in luglio ha registrato un vero e proprio balzo, confermando il suo ruolo di traino principale in questa fase. Per i primi sette mesi 2020 le esportazioni di orologi svizzeri sono a 8,44 miliardi di franchi (7,81 miliardi di euro), in calo del 32,8% su un anno prima, una flessione che è nel complesso in linea con le previsioni.

Trai primi dieci mercati, in luglio oltre alla Cina solo Regno Unito ed Emirati Arabi hanno registrato il segno positivo. Gli altri hanno limitato i danni ma sono rimasti in territorio negativo. Per la Cina c'è un +59,1%, a conferma della ripresa di Pechino ma anche del fatto che i cinesi ora inevitabilmente acquistano di più in patria e meno all'estero; gli Stati Uniti con -0,6% sono in sostanza stabili, Hong Kong con -42,9% continua a risentire sia del virus che delle tensioni politiche, il Regno Unito è a +2,5%, il Giappone è a -32,1%, la Germania è stabile a -1,1%, Singapore è a -28,6%, gli Emirati Arabi sono a +3,5%, l'Italia è a -33,6% e la Francia a -30,6%.

Nel mese gli orologi di gamma alta (sopra i 3 mila franchi) hanno contenuto la discesa, mentre quelli della gamma di base (sotto i 200 franchi) hanno registrato una contrazione più consistente.

Per quel che riguarda i primi sette mesi dell'anno in corso, la Cina limita la flessione al 4,2%, gli Stati Uniti sono a -26,8%, Hong Kong a -51,3%, il Giappone a -34,9%, il Regno Unito a -38,1%, Singapore a -31,3%, la Germania a -27,6%, gli Emirati Arabi a -30,3%, la Francia a -41,1%, la Corea del Sud a -38,1%. L'Italia è in undicesima posizione, con -41,6%.