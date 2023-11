Orologi, giovedì 23 novembre 42 pagine su tendenze, mercato e novità dalle aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo appuntamento dell’anno con lo Speciale Orologi del Sole 24 Ore è per giovedì 23 novembre: in abbinamento gratuito al quotidiano i lettori troveranno un dorso di 42 pagine, il più ampio e completo degli ultimi anni. All’interno, contributi del watch editor del Gruppo 24 Ore Paco Guarnaccia e di altri esperti del settore, oltre ad approfondimenti curati dalla redazione Moda del Sole 24 Ore. Il mondo delle lancette – e dell’alta orologeria in particolare – ha vissuto un anno positivo, che ha ulteriormente rafforzato il rimbalzo post Covid avvenuto a partire dalla seconda metà del 2021.

Nello Speciale si parte dai numeri e in primis da quelli degli orologi Swiss made, che rappresentano il 90% del mercato mondiale dell’alta orologeria: mese dopo mese, l’export si è rafforzato in quantità e valore. Ma ci sono anche i dati dei bilanci dei primi nove mesi dei grandi gruppi quotati dell’alta gamma, Lvmh, Richemont e Kering, e le analisi di società di consulenza come Bain & Company. Il rallentamento del lusso nel suo complesso, passato da sprint a due cifre a corsa a una cifra, viene confermato per l’hard luxury (alta gioielleria e orologeria), ma allo stesso tempo i dati mostrano una maggior resilienza di orologi e gioielli rispetto ad accessori e abbigliamento, quasi certamente per la percezione di un maggior valore intrinseco.

Nello Speciale ci sono inoltre casi aziendali: ceo e direttori creativi illustrano le tappe che hanno segnato il 2023 e i piani per il 2024 e oltre. La complessità del settore è spiegata anche dall’evoluzione della distribuzione fisica, con articoli sui principali retailer italiani, e da fiere internazionali e aste, alle quali lo Speciale dedica, come sempre, grande attenzione. Non mancano le vetrine, ovvero quattro pagine di novità divise per categorie – orologi preziosi, contemporanei, complicati e sportivi – di marchi che hanno fatto la storia dell’orologeria e non solo: la dinamicità del mondo della lancette è confermata dalla nascita di nuove maison nei diversi segmenti, alta gamma compresa. E dopo lo Speciale del 23 novembre, per gli appassionati c’è un altro appuntamento: il 1° dicembre sarà in edicola il nuovo numero di 24 Hours, trimestrale del Gruppo 24 Ore che completa l’offerta informativa su questo affascinante settore.