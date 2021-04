Orologi, l’export rimbalza a +37% a marzo. In Cina e Italia la ripresa più veloce

2' di lettura

Balzo dell'export di orologi svizzeri nel mese di marzo. Le esportazioni di segnatempo elvetici sono state pari a 1,87 miliardi di franchi (1,70 miliardi di euro), con un aumento del 37,2% rispetto ad un anno prima. Per l'insieme dei primi tre mesi del 2021 l'export rossocrociato di orologi è di 5,07 miliardi di franchi (4,61 miliardi di euro), con un incremento del 6,6% in rapporto allo stesso periodo del 2020.

La forte crescita di marzo è frutto in parte della ripresa oggettiva che si sta registrando nel settore e in parte di un effetto statistico: nello stesso mese dell'anno scorso c'era stata infatti una marcata caduta, legata alla prima ondata del coronavirus. Tenendo presente questo effetto statistico che riguarda il rapporto con il 2020, è ancor più interessante andare allora a vedere il raffronto tra i dati attuali e i corrispondenti del 2019, anno non toccato dal virus: l'aumento per il mese di marzo è in questo caso del 7,4%, mentre per il primo trimestre c'è un lieve calo dell'1,3%.

Loading...

Il traino principale nel marzo di quest'anno è stata ancora la Cina, seguita nell'ordine da Stati Uniti e Hong Kong; l'Italia, in risalita, conferma il decimo posto. Questo è stato l'andamento nel mese per i primi dieci mercati: Cina +100,5%, Usa +12,8%, Hong Kong +30,1%, Giappone -11,1% (unico mercato della top ten in negativo), Singapore +21,7%, Regno Unito +0,3%, Emirati Arabi Uniti +10,3%, Germania +40%, Francia +86,7%, Italia +113,2%.

L'export di orologi elvetici di tutte le gamme ha registrato incrementi nel mese di marzo, con punte nella fascia medio-alta di prezzo (tra 500 e 3 mila franchi) e in quella media (200-500 franchi); anche la gamma alta (oltre i 3 mila franchi) e quella di base (sotto i 200 franchi) hanno comunque registrato ampi incrementi rispetto a un anno prima.

Per quel che riguarda l'insieme dei primi tre mesi 2021, questo è stato l'andamento per la top ten dei mercati: Cina +94,5%, Stati Uniti +3,9%, Hong Kong +8,4%, Giappone -11,4%, Singapore stabile, Regno Unito -9,3%, Emirati Arabi Uniti +2,5%, Germania -3,1%, Francia +0,7%, Corea del Sud -11%. L'Italia è all'undicesimo posto nel trimestre, con un aumento dell'1,2%.