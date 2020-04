Orologi & lockdown: crolla l'export (-22%), ma sale verso Usa, Cina e Giappone

La Fh dal canto suo fa notare la sorpresa positiva in marzo di alcuni mercati di rilievo - soprattutto come detto di Stati Uniti e Cina - ma al tempo stesso registra le ampie difficoltà dovute agli effetti anche economici del coronavirus. Se la caduta dell'export in marzo è stata come visto del 21,9% in valore, quella in volumi è stata del 43,1% e questo è un altro elemento, afferma la Fh, che va tenuto in conto per avere il quadro complessivo della situazione.

La federazione prevede anche per aprile un export con il segno chiaramente negativo. L'attesa di spiragli di ripresa post virus anche in questo settore si sposta inevitabilmente in direzione della seconda parte dell'anno.