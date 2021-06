Orologi, il mercato volta pagina. Tutti i nuovi modelli per l’estate 2021

1' di lettura

Anche il mercato globale degli orologi volta pagina, per superare lo shock pandemia. I segnali ci sono e a raccontarli, come sempre, è il polo svizzero di produzione dei segnatempo che rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta il 90%: nel 2020 il mercato ha inevitabilmente avuto una flessione, ma nei primi quattro mesi del 2021 si è avuto un forte aumento dell’export elvetico, sopra le attese.

Lo scenario internazionale

A trainare la ripresa sono, come per molti altri settori, Cina e Stati Uniti. Ancora negativi sono i dati per Francia e Italia, tra i primi dieci mercati per gli orologi svizzeri, che continuano a risentire dell’assenza di turismo e solo ora iniziano a vedere l’uscita dal tunnel del Covid, che dovrebbe portare a una ripresa dei consumi interni.

Tra aste, collezionisti e boutique

Una fotografia su questa delicata fase di ripartenza è contenuta nelle 24 pagine del Rapporto Orologi, allegato al Sole 24 Ore del 3 giugno, con un focus particolare sul nostro Paese - dove ci sono moltissimi collezionisti e alcuni dei migliori retailer di orologi di alta gamma - e sulle aste internazionali che, nonostante la pandemia, hanno sfruttato la frenesia digitale per mettere a segno quotazioni e scambi a livelli record.

Le novità in arrivo

Protagoniste del Rapporto Orologi sono le maison orologiere, i grandi brand e le piccole e medie imprese, che attraverso la digitalizzazione (anche delle fiere) stanno affrontando la svolta del rilancio e dei nuovi modelli in vetrina per l’estate 2021.