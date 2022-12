Orologi, a novembre l’export cresce come mai prima: superato già l’intero 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Novembre da record per le esportazioni di orologi svizzeri, che si avviano così a chiudere il 2022 sull'onda di undici mesi in netto progresso. Nel mese l'export di segnatempo elvetici è stato di 2,41 miliardi di franchi (2,45 miliardi di euro al cambio attuale), cifra mensile mai toccata in precedenza; l'aumento rispetto a un anno prima è del 10,9%. Nell'arco gennaio-novembre di quest'anno le esportazioni sono state di 22,80 miliardi di franchi (23,14 miliardi di euro), con un incremento dell'11,9% in rapporto allo stesso periodo dell'anno scorso; negli undici mesi l'export elvetico ha quindi già superato quello dell'intero 2021, pari a 22,29 miliardi di franchi.

Con il mese di dicembre, importante naturalmente anche per via dell'andamento delle vendite durante le festività natalizie e di fine anno, si completerà il quadro di esportazioni che sin qui hanno battuto le attese di inizio 2022. I dati della Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fh) indicano che Il traino principale resta quello degli Stati Uniti, che si confermano mercato numero uno e che sono al 22esimo mese di marcata crescita. Cina e Hong Kong rimangono rispettivamente al secondo e al terzo posto, ma accusano ancora flessioni. In Asia sono soprattutto Giappone e Singapore a procedere ulteriormente. Bene nel complesso i maggiori mercati europei, con Regno Unito, Germania, Francia, Italia chiaramente in positivo negli undici mesi e con la sola Francia in lieve flessione in novembre.

Questo l'andamento dei dieci principali mercati nel mese di novembre: Stati Uniti +32,9%, Cina -11,5%, Hong Kong -8,9%, Regno Unito +17,6%, Giappone +20,2%, Singapore +29,1%, Germania +14,5%, Francia -0,6%, Emirati Arabi Uniti -3,2%, Italia +20,2%. Da notare, alle spalle dei primi dieci, il balzo del Qatar (+112%), salito al 14esimo posto contro il 19. del mese precedente, con ogni probabilità anche grazie all'effetto campionati mondiali di calcio e ai flussi turistici a questi legati. Per quel che riguarda l'intero periodo gennaio-novembre 2022, questo è il quadro dei mercati della top ten: Stati Uniti +27,7%, Cina -12,8%, Hong Kong -9,7%, Giappone +19,4%, Regno Unito +21,7%, Singapore +26,4%, Germania +21,8%, Francia +24,2%, Emirati Arabi Uniti +11,6%, Italia +12,3%.

Tornando al mese di novembre, il record di export mensile è stato ottenuto grazie soprattutto all’ennesimo incremento degli orologi di gamma alta (+15,7% in valore), quelli con prezzo superiore ai 3 mila franchi; per i segnatempo di gamma medio-alta, con prezzo tra 500 e 3mila franchi, c'è stata stabilità; per gli orologi di gamma media, con prezzo tra 200 e 500 franchi, c'è stato un forte calo, del 30,3%; infine per gli orologi della gamma di base, con prezzo sotto i 200 franchi, c'è stato un buon progresso, pari al 15,6%. L'industria svizzera degli orologi rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della produzione, le cifre sull'export rossocrociato sono quindi un indicatore seguito non solo nella Confederazione elvetica ma anche a livello internazionale.