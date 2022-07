Orologi, un primo semestre da record per i gruppi del settore e la fascia di lusso

Per Swatch Group utile a +18,5% e un 2022 in crescita a doppia cifra

Bene anche Swatch Group, che ha in portafoglio maison come Omega, Breguet e Harry Winston) e il 14 luglio ha annunciato i dati del primo semestre, completi quindi degli utili. A differenza di Richemont, Swatch ha avanzato una previsione per l’intero anno, di crescita a due cifre. Nel periodo gennaio-giugno le vendite hanno raggiunto i 3,61 miliardi di franchi svizzeri (3,66 miliardi di euro), in crescita del 7,4% a tassi di cambio costanti e del 6,5% a tassi correnti. L’utile netto è aumentato del 18,5% a 320 milioni di franchi (324 milioni in euro). Anche per Swatch la maggior parte degli analisti finanziari è ottimista e consiglia buy o neutral.

I risultati semestrali di Lvmh, il più grande gruppo del lusso al mondo, che ha in portafoglio importanti maison di orologeria e gioielleria, da Bulgari a Tag Heuer, saranno annunciati il 26 luglio. Nel primo trimestre la divisione Watches&Jewelry (escludendo per ora Tiffany) era cresciuta del 19% a 2,34 miliardi di euro. La vivacità del settore è confermata dalle fiere, tornate in presenza con notevole successo: il prossimo appuntamento sono i Geneva Watch Days (29 agosto-1° settembre) e Watches&Wonders sta già preparando l’edizione 2023, che sarà dal 27 marzo al 3 aprile, sempre a Ginevra.