Orologi, scatta l’ora della Bat-mania aspettando il nuovo film

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mai come questa volta il ritorno al cinema (dal 3 marzo) di Batman ha un'importanza enorme per l'industria cinematografica. Per una serie di motivi. Il primo è che il nuovo e attesissimo film The Batman è la storia del supereroe più famoso del mondo. Il secondo è che questo film arriva sullo schermo dopo due anni di grande sofferenza per le sale cinematografiche (parzialmente lenita a fine 2021 dagli incassi stratosferici dell'ultimo blockbuster supereroistico della Marvel Spider-Man: No Way Home), con l'auspicio di tutto il settore di poter avere più di una boccata d'ossigeno.

Il terzo è che la pellicola di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel doppio ruolo di Batman/Bruce Wayne insieme a Zoë Kravitz, Colin Farrel, Paul Dano, Andy Serkis e John Turturro, per la cosiddetta fanbase ha il compito (non da poco) di non fare rimpiangere l'osannata trilogia del regista inglese Christopher Nolan (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) e di essere la capofila del rilancio dell'universo dei supereroi targati DC/Warner Bros, che da anni cerca di trovare la formula giusta per contrastare i grandi rivali della Marvel dopo gli altalenanti risultati di critica e di pubblico raccolti nell'ultimo decennio da film come Wonder Woman, Wonder Woman 1984, Man of Steel, Justice League, Batman vs Superman, Shazam e Aquaman, e che per il 2022 ha in calendario l'uscita anche di Black Adam (con la superstar Dwayne Johnson), The Flash e Batgirl.

Loading...

Come ogni film dedicato al giustiziere di Gotham City, anche quest'ultimo, parallelamente alla sua uscita nelle sale, è accompagnato dal lancio di diversi oggetti nelle più disparate categorie merceologiche: una strategia esplosa con dirompente successo fin dal 1989, all'epoca del primo Batman di Tim Burton con Michael Keaton e Jack Nicholson, che scatenò la Bat-mania in tutto il mondo.

Tra i prodotti dedicati a un appuntamento così sentito per la cultura pop, non potevano mancare gli orologi che per The Batman sono stati presentati da vari brand che li hanno caratterizzati diversamente a seconda del loro target di riferimento.

Orologi, è Bat-mania Photogallery10 foto Visualizza

A cominciare dal marchio italiano Police che ha realizzato quattro modelli in edizione limitata (in totale tra tutti il numero è di 10 mila pezzi) che puntano a un pubblico giovane con prezzi che vanno dai 199 ai 399 euro. Il primo è il The Batman che ha all'interno di una cassa imponente (50 x 32 mm) un quadrante con la lettura del tempo decentrata a ore 12, mentre un secondo fuso orario e il simbolo del supereroe (con la grafica usata nel film) si trovano nella parte inferiore. Sono tre i quadranti (a ore 3, 7 e 11) per indicare altrettanti fusi orari nella seconda versione, l'edizione Vengeance (vendetta in italiano, nome che richiama la risposta che nel film l'eroe dà a un criminale che gli chiede chi lui sia: Vendetta!). Il Bat simbolo si illumina, invece, sul quadrante dell'edizione Gotham City, mentre la lunetta è decorata da pietre nere nella declinazione unisex Catwoman ispirata al personaggio interpretato da Zoë Kravitz.