Orologi svizzeri, export da record nel 2021. Usa e Cina si confermano primi due mercati

Orologi di altagamma driver della crescita a dicembre

Questo l'andamento dei dieci maggiori mercati in dicembre, in rapporto allo stesso mese del 2019: Stati Uniti +44,2%, Cina +9,1%, Hong Kong -15,5%, Singapore +6,5%, Regno Unito +13,5%, Giappone -2,8%, Emirati Arabi Uniti +8,2%, Germania -1,9%, Francia -13,5%, Italia -8,9%. A far da traino in dicembre sono stati ancora una volta gli orologi di gamma alta (prezzo all'export sopra i 3 mila franchi), con un aumento del 14,8% in valore sul 2019, e gli orologi di gamma medio-alta (prezzo fra 500 e 3 mila franchi), con un incremento del 6,3% sempre sul 2019; per gli orologi con prezzo sotto i 500 franchi c'è stata invece nel mese una contrazione complessiva di circa il 26% rispetto a due anni prima.

Conti positivi per Swatch Group e Richemont

I dati sulle esportazioni elvetiche nel 2021 sono stati preceduti nei giorni scorsi da quelli di due gruppi svizzeri leader nel settore, Swatch Group e Richemont. Swatch Group (che ha tra i suoi marchi, oltre all'omonimo, Omega, Longines, Tissot) ha registrato nel 2021 un fatturato netto in aumento a 7,3 miliardi di franchi (+30,7% sul 2020) e un utile netto di 774 milioni di franchi (contro una perdita di 53 milioni nel 2020). Nel quadro di un incremento complessivo del fatturato del gruppo, la divisione orologi di Richemont (tra i suoi marchi Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre) ha registrato nei primi nove mesi dell'esercizio 2020-21 (che chiude a marzo) ricavi per 2,656 miliardi di euro, in aumento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2020 e dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2019.