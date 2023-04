Orologi svizzeri, Rolex domina il mercato. E cresce la polarizzazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Morgan Stanley ha presentato la sesta edizione del suo report annuale relativo al 2022 sul mercato orologiero svizzero e le performance dei 50 top brand del settore. Le stime dello studio, realizzato in collaborazione con LuxeConsult, confermano di fatto i trend degli ultimi anni in cui i grandi brand, in particolare quelli non appartenenti a grandi gruppi, continuano a guadagnare quote di mercato.

E la costante crescita degli orologi che nel wholesale superano i tremila franchi svizzeri, arrivati nel 2022 ai massimi storici: nel totale delle esportazioni, in valore pesano per il 76% (era il 73,3% nel 2021 e il 34% nel 2000), mentre in volume solo per il 12,7%.

Loading...

Swatch re dell’entry price

Discorso diverso quello che riguarda i modelli dell’entry price, molto condizionati dalla concorrenza degli smartwatch (categoria che ha registrato 90,5 milioni di pezzi venduti nel 2022). Nelle due fasce di prezzo tra i 200 e i 500 franchi e sotto i 200 franchi svizzeri hanno avuto una flessione del 16,7% la prima e del 44,9% la seconda. Il report ha però sottolineato che il brand che ha avuto la crescita più rapida nel 2022 rientra proprio in una di queste due categorie. Swatch, infatti, forte del lancio del modello Moonswatch (si stima ne siano stati venduti oltre un milione), ha visto le sue vendite schizzare del +90% sul 2021. In generale, secondo i calcoli dello studio, gli orologi svizzeri esportati (in tutte le fasce di prezzo) sono stati 15,8 milioni, mentre il valore totale delle vendite è stato di circa 48 miliardi di franchi svizzeri.

Rolex guida la market share con quasi il 30%

I nomi presenti nella top ten nel market share restano praticamente gli stessi del 2021. A guidare è sempre per distacco Rolex con il 29,2%, alle cui spalle si piazzano Omega con 7,7%, Cartier con il 7%, Patek Philippe con il 5,1%, Audemars Piguet con il 4,7%, Longines con il 3,9%, Richard Mille con il 2,7%, Iwc e Breitling con il 2,6%, Tissot con il 2,4%. Poi Hublot, Tag Heuer e Vacheron Constantin con il 2,2%, Jaeger-LeCoultre con l'1,9%, Panerai con l'1,7% e Breguet con lo 0,8%. L'insieme di tutti i rimanenti vale il 21,2%.

Riguardo al turnover dei brand, il report stima che nel club dei miliardari ci sono sette maison: Rolex (9,3 miliardi di franchi svizzeri per 1,2 milioni di pezzi venduti), Cartier (2,750 miliardi per 620 mila pezzi), Omega (2,470 miliardi per 560 mila pezzi), Audemars (2,010 miliardi per 50 mila pezzi), Patek Philippe (1,8 miliardi per 68 mila pezzi), Richard Mille (1,3 miliardi per 5.300 pezzi) e Longines (1,2 miliardi per 1,7 milioni di pezzi). Completano le prime dieci posizioni Iwc con 908 milioni di franchi svizzeri per 150 mila pezzi, Breitling con 860 milioni per 230 mila pezzi (questo brand anno dopo anno ha guadagnato posizioni salendo dalla 19a nel 2017 alla 9a nel 2022) e Vacheron Constantin con 825 milioni per 32 mila pezzi.Se si guarda alle performance dei gruppi ecco che Rolex (quindi insieme a Tudor) vale il 30,9%; Swatch Group (Omega, Tissot, Longines, Blancpain, Breguet, Swatch, Hamilton, Mido, tra gli altri) il 19,8%; Richemont (Cartier, Iwc, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Montblanc, tra gli altri) il 19,5% e LVMH (Bulgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith) il 6,3%.