Coronavirus oggi: Energia: Salvini, serve decreto urgente, è emergenza ora

10:18 Olimpiadi Pechino: atleta positiva vince gara nel curling

Gareggia pur essendo positiva al Covid. E contribuisce al successo del doppio misto di curling. E’ quanto accaduto all’australiana Tahli Gill, che in coppia con Dean Hewitt ha battuto la Svizzera con il punteggio di 9-6 nella gara valida per la settima giornata del round robin. Inizialmente il comitato olimpico australiano aveva comunicato l’esclusione della coppia dal torneo olimpico, ma successivamente il duo australiano ha ricevuto il via libera per competere ugualmente, anche per i prossimi due match in calendario. Gill era risultata positiva al suo arrivo in Cina, ma successivamente era stata classificata come ’close contact’ dopo due tamponi negativi.