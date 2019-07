Oro, nell’Eurozona banche centrali libere di vendere riserve Liberi tutti. A fine settembre le vendite di oro delle banche centrali dell’Eurozona non solo non dovranno più rispettare alcun limite, ma non dovranno neppure essere coordinate. Il Central Bank Gold Agreement (Cbga), in vigore dal 1999 e da allora sempre rinnovato con cadenza quinquennale, cesserà di esistere di Sissi Bellomo

Liberi tutti. A fine settembre cadrà ogni vincolo sulle vendite di oro delle banche centrali dell’Eurozona: non solo si potranno effettuare senza alcun limite, ma non dovranno nemmeno più avvenire in modo coordinato. Il Central Bank Gold Agreement (Cbga), in vigore dal 1999 e da allora sempre rinnovato con cadenza quinquennale, cesserà di esistere.

La decisione – è bene chiarirlo subito – non cambia le altre regole che governano le riserve auree e dunque non incide sul dibattito di ispirazione sovranista relativo alla proprietà dell’oro, in capo allo Stato o a Bankitalia, né sulla possibilità (che non esiste) di impiegare i proventi di eventuali vendite per ridurre il debito pubblico. Per il mercato dell’oro è comunque una svolta importante, che segna un passaggio epocale.

A dare l’annuncio è stata la Bce, firmataria degli accordi insieme ad altre 21 autorità monetarie (quelle della zona euro, più le banche centrali di Svizzera e Svezia): le istituzioni coinvolte, spiega il comunicato, «non vedono più la necessità di un accordo formale», perché negli ultimi anni il mercato dell’oro «si è sviluppato notevolmente in termini di maturità, liquidità e base di investitori».

Se il primo Cbga era nato in reazione alle ingenti e improvvise vendite di oro effettuate dalla Gran Bretagna e da altri Paesi – che negli anni ’90 avevano provocato forti ribassi delle quotazioni del lingotto – ormai da molto tempo il cosiddetto settore ufficiale non esercità più un’influenza negativa sul mercato. Al contrario.