Orsero, fatturato in crescita e nuove acquisizioni in vista Tra gli obiettivi anche la conquista dei mercati di Spagna e Francia con la IV gamma, cioè il segmento della frutta confezionata e pronta per il consumo di Silvia Marzialetti

Vinta la sfida del lockdown con tutti gli indici al rialzo, Orsero, holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale e leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, vede un fatturato in crescita quest'anno e punta a nuove acquisizioni.

Tra gli obiettivi anche la conquista dei mercati di Spagna e Francia con la IV gamma, cioè il segmento della frutta confezionata e pronta per il consumo. Dai 1.005,7 milioni di euro del 2019, la stima per il fatturato 2020 è ora compresa tra 1.030 e 1.050 milioni.

Conclusa a luglio l'acquisizione del gruppo siciliano Moncada, l'azienda di Albenga (Savona) annuncia di voler proseguire sulla strada delle acquisizioni. «Vogliamo crescere per linee esterne – annuncia a Il Sole 24 Ore Radiocor Matteo Colombini, amministratore deledato e chief financial officer di Orsero –. Possediamo massa critica e una capillarità che può essere un valore aggiunto per altri produttori e aziende». «Per il 2020 – spiega Colombini, che condivide la carica di ad con Raffaella Orsero – le stime sull'Ebitda sono tra i 44,5 e i 46,5 milioni di euro».

Il primo semestre 2020 si è chiuso con ricavi a 520,8 milioni - in crescita del 5,7% rispetto al 30 giugno dell'anno precedente - ed Ebitda a 23,5 milioni (+ 22% rispetto al primo semestre 2019). Orsero - che è quotata sul segmento Star e opera principalmente nella distribuzione e nell'importazione - commercializza oltre 750mila tonnellate di frutta e verdura, grazie a una rete di oltre 1500 fornitori in oltre 70 Paesi. È storicamente vocata ai prodotti esotici e importati, ma negli ultimi anni sta muovendo passi importanti sulla produzione locale.

«Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto - afferma Colombini - e degli investimenti effettuati negli ultimi anni: cento milioni nel triennio 2017-2020, di cui il 50% in acquisizioni in Italia, Spagna, Francia, mentre analoga quota è stata utilizzata per il rafforzamento della piattaforma logistica e distributiva europea. La crisi innescata dalla pandemia è stata superata con una compensazione tra Gdo (che in Italia pesa per il 60% sul business dell'azienda), domanda dei piccoli dettaglianti e horeca».