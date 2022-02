Orsina: «Dalle macerie di quell’epoca è ora di ricostruire la buona politica»

Non c’è. Quello che rimane è un cumulo di macerie. L’antipolitica, quando va al governo si fa politica. È la stessa parabola di Berlusconi. Ma è l’identica storia dei magistrati in politica, come nel caso di Antonio Di Pietro: se entri in politica ti trovi ad avere a che fare con un sistema di compromessi e mediazioni, cioè ti ritrovi nei limiti oggettivi del fare dell’attività politica. E il Movimento 5 Stelle è semplicemente l’ultimo ad avere fatto questa esperienza. Solo che l’elettore che ha memoria a un certo punto si scoccia e non crede più in questo sogno che finisce sempre male.

La bandiera dell’antipolitica è ammainata?

Ora è nelle mani di movimenti come Fratelli d’Italia e Lega, guidati da politici di professione che non hanno fatto altro nella vita e non sono antipolitici ma si propongono di restaurare la politica. punto sul quale Matteo Salvini è più ambiguo, mentre Giorgia Meloni si presenta come la quintessenza della politica. Che la proposta sia in grado di funzionare è un altro paio di maniche. In ogni modo per prendere forma la politica ha bisogno di tempo.

E anche di risorse economiche. Un punto dolente dopo la cancellazione del sostegno pubblico.

Si è diffusa l’idea che la politica debba essere gratuita: idea letteralmente demenziale. La politica è una funzione di un corpo sociale e come tale va pagata. La formazione di una classe politica richiede anni, istituzioni e appunto soldi. Certo, è un sistema che rischia di degenerare e di trasformarsi in casta ma la gestione di tutte le cose umane consiste nel trovare un equilibrio. Sfasciare tutto comporta però la cancellazione di luoghi di formazione politica. Siccome la politica ha bisogno di soldi se li va a cercare altrove e spesso non è pulita. Come accaduto per il taglio dei parlamentari, si è trattato di un intervento fatto in omaggio all’atmosfera dell’antipolitica. Ci siamo sparati nei piedi e per di più in un momento di clima internazionale pessimo in cui ci sarebbe bisogno di buona politica.