Orsina Dansi fa del ricamo la cifra delle sue collezioni

Proprio in questi giorni la decisione di lasciare e tornare a Roma in pianta stabile, dove Orsina si sta dedicando alla diffusione delle proprie collezioni presso punti vendita in Italia e all’estero e sta pensando di lanciare l’e-commerce in maniera strutturata.

«Dopo anni in giro per l’Europa, avevo scelto di fermarmi e realizzare capi di abbigliamento partendo da tovaglie, tende e stoffe ricamate accumulate in anni di acquisti nei mercatini e nei negozietti - dice -. Non un capo di abbigliamento è uguale a un altro. Anzi in base a come si possono adattare e tagliare le stoffe, rovinate spesso in alcuni punti, nascono idee di capi nuovi come piccole canottiere estive e così via».

Ogni anno Orsina cerca di mixare capi che acquista da brand di ricerca, capi scovati nei viaggi con quelli ideati e poi realizzati con stoffe vintage da alcune signore pugliesi che la aiutano a realizzare il suo sogno.

Il prodotto più venduto sono gli short con lo spacco, «che sono ormai presenti in pochi ma super selezionati negozi in Italia e all’estero» dice. Poi sono nate le gonne, i pantaloni, i top, le bluse, le fase per capelli, elastici, i pouches (altro best seller insieme agli short), e dall‘anno scorso anche una collezione per i più piccoli, fatta di sacchi asilo, mini pouches porta dou dou e così via.



Consigli24: idee per lo shopping Scopri tutte le offerte Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link, Il Sole 24 Ore riceve una commissione ma per l’utente non c’è alcuna variazione del prezzo finale e tutti i link all’acquisto sono accuratamente vagliati e rimandano a piattaforme sicure di acquisto online

Loading...