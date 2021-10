Orti, bici e impianti hi-tech: così Comerio Ercole vince la sfida green

Comerio Ercole si è aggiudicata il riconoscimento Top Social Esg come miglior azienda italiana nel segmento “middle size” per la sostenibilità in ambito sociale.

«Un primo punto distintivo - spiega Comerio - è stato quello di realizzare un bilancio sociale integrato con il piano di sostenibilità che traguarda gli obiettivi Esg dell’Onu. Con azioni che abbiamo rivolto sia al mercato che agli stakeholder, dipendenti in primis. L’altro aspetto importante è quello di aver messo la ricerca anche al servizio di soluzioni più rispettose per l’ambiente».

L’attività di svilupppo interno ha ad esempio realizzato una nuova linea di impianti, capace di recuperare pneumatici usati riutilizzando il materiale per nuove produzioni. Così come innovativi sono i sistemi di controllo dell’energia, che permettono ai macchinari di lavorare a parametri di efficienza superiori.

In ambito interno è stato anche sviluppato un progetto agricolo a chilometro zero, rilevando un terreno da affidare alla Fondazione dedicata all’azienda, Comerio 1885, terreno che verrà messo in produzione per fornire parte del raccolto alla mensa interna.

Altro progetto portato a termine riguarda l’utilizzo di biciclette da parte dei dipendenti. Cinquanta quelle messe a disposizione, utilizzabili ad esempio per recarsi nel parco limitrofo durante la pausa pranzo.