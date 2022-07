Ortica, l’atelier di monili che creano l’outfit

«Ho iniziato a lavorare la cera, mentre in precedenza mi sono occupata soprattutto di monili in resina. Ho scelto di lavorare la cera soprattutto per i bracciali, adattabili a varie misure. In quel periodo poi ho conosciuto un insegnante che mi ha dato nozioni importanti».

Il pezzo più diffuso è il bracciale “gondola”, che ha iniziato a diventare diffuso grazie anche ad alcune influencer. Curioso che un oggetto come l’anello “gondola” da mignolo sia nato da un errore di misura e sia invece diventato uno dei prodotti più venduti. Oggi, pur restando una realtà artigianale, il laboratorio produce 50 oggetti al mese, che vengono venduti online attraverso il sito di e-commerce o in alcuni negozi in location di vacanza, soprattutto, come Taormina, Capri o Merano.

«Sto cercando di aprire un punto vendita mio a Roma - dice Camilla -, probabilmente per il mese di settembre».

Oggi, dopo tredici anni, Camilla si entusiasma ancora di fronte a un oggetto nato casualmente, sviluppato in modo diverso dal desiderio iniziale, reso gioiello più dalle mani in movimento che da un’idea progettuale precisa.