Orticola colora Milano di fiori e piante

Fino all’8 maggio ai Giardini pubblici Indro Montanelli i “botanici e naturalisti” o anche i semplicemente appassionati del verde hanno di che far impazzire i loro occhi e deliziar le narici: torna per la gioia dei milanesi l’appuntamento con Orticola. Ed è il venticinquesimo!

Come negli anni passati le signore milanesi hanno prontamente colto l’occasione per dar sfoggio ai cappellini apparecchiati a dovere di fiori colorati e muschi e paglie.

E se non fosse stato per il tanto sospirato acquazzone pomeridiano - che ha risparmiato la città troppo a lungo ed è quindi da salutarsi comunque benvenuto - e che oggi però ha fatto sciamar veloci gli ospiti, la giornata sarebbe stata perfetta. Tra i da non perdere dei questa edizione “Oscar Tintori” con il suo agrumeto sognante al profumo di zagare. “Mondo Rose” di Pontassieve quest’anno con il rosa dei suoi boccioli ha raggiunto il plauso dei più. Il suo fiore all’occhiello la “Reine Victoria”. E che dire del più colorato fra gli espositori? Ebbene le peonie del “Vivaio Buffa” con la “Etched Salmon” e la “Buckeye Belle” dall’intenso rosso rubino hanno illustrato la più variopinta fra le tavolozze del giardino.

I frutti antichi

Tra le novità dell’anno “I Frutti antichi” del Cav. Enzo Maioli con i suoi cotogni, meli, peri cornioli e peschi, tanto per citarne solo alcuni, con i loro frutti all’apparenza non belli ma dai sapori quasi perduti e assolutamente squisiti. Dalle piante ai frutti fino alla degustazione di gustosissimi succhi questa esposizione è ampiamente raccomandata.

I bonsai più cool sono quelli di Everflor: il piccolo “Cotonoaster” è una vera chicca per intenditori e non solo.