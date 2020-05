Ortofrutta, con il Covid cresce il consumo bio e con packaging eco-friendly

Un pensiero va anche all’ambiente, verso cui le aziende da tempo stanno studiando soluzioni biodegradabili ed eco-friendly. Anche perché la sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante nelle decisioni di acquisto dei consumatori: il 36% degli italiani è portato a scegliere prodotti che limitano il loro impatto ambientale e il 37% considera un prodotto sostenibile se è confezionato con materiali riciclati o a basso impatto ambientale(fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma-Spin Life).

Tra i player del settore, Romagnoli F.lli Spa ha deciso, nel suo percorso di sostenibilità, di adottare per le proprie patate da consumo “èVita Tutti gli usi” il packaging Sormapeel, costituito da due elementi – carta e polietilene – facilmente separabili e riciclabilirispettivamente nella raccolta della plastica e della carta. Il nuovo vertbag Sormapeel – il cui impiego sarà presto esteso a tutta la linea di patate da consumo a marchio èVita – consente una riduzione del 25% di plastica rispetto alle confezioni in uso.



Anche il settore del biologico non fa eccezione. Dall'Alto Adige arrivano sul mercato due packaging ecologici sviluppati da Biosüdtirol, la cooperativa bio del consorzio melicolo Vog. Il primo è un vassoio per le mele composto al 40% da erba essiccata e per la parte restante da carta da macero o da fibre fresche di legno. Per ogni tonnellata di “carta erba” si risparmiano circa 6mila litri d'acqua e, al contempo, il consumo di energia elettrica e le emissioni di anidride carbonica risultano nettamente inferiori rispetto al trattamento chimico del legno.

«La richiesta del mercato per questo packaging green è alta – afferma Walter Pardatscher, direttore generale del Consorzio Vog –. La scelta del prodotto confezionato rispetto allo sfuso presenta alcuni vantaggi: riduce ammaccature e quindi perdita di valore del prodotto, sia durante il trasporto che sul punto vendita. Questo si traduce anche nella riduzione del food waste, aspetto non secondario quando si prende in considerazione il tema della sostenibilità, che non va sottovalutato anche in un periodo di emergenza sanitaria come questo».

Per le mele in grandi confezioni propone i sacchetti trasparenti al 100% compostabili. Certificati e ogm free, sono realizzati in canna di zucchero, olio di cardo e olio di semi di girasole. Rispondono a tutti i requisiti europei per essere compostati a casa e si decompongono entro 180 giorni.