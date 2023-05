Ortofrutta al Macfrut, l’export tiene ma la produzione e i consumi calano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’ecport di ortofrutta rappresenta ancora un punto di forza del nostro Paese, ma i consumi rallentano e il settore deve affrontare molte criticità, dalla siccità ai parassiti, passando per l’eccessiva frammentazione che si scontra con un offerta estera sempre più agguerrita e organizzata. Sono alcuni dei temi di cui si discute al Macfrut in corso a Rimini: giunto alla 40esima edizione vi partecipano 1.100 espositori e 1.500 top buyer, il 50% in più rispetto all’anno scorso.

Leadership nell’export da quasi 11 miliardi

Secondo uno studio del Centro Studi Divulga che ha analizzato i dati sui flussi commerciali del settore europeo l’ortofrutta rappresenta il 17% dell’export agroalimentare Made in Italy con un valore complessivo di 10,6 miliardi di euro.

Loading...

Il comparto negli ultimi 5 anni ha registrato un balzo del valore dei prodotti del 25% e un leggero aumento dei volumi del 2,3%; performance che permette al settore di precedere le produzioni vitivinicole e quelle lattiero-casearie, ma, nota Divulga occorre «guardarsi dalla concorrenza soprattutto della Spagna che negli ultimi anni ha guadagnato terreno».

Il 67% dell’export di frutta e verdura italiana raggiunge i Paesi europei per un valore di 7,1 miliardi di euro, mentre il restante 33% è diretto ai mercati extra Ue. L’Italia è leader europeo nelle esportazioni di conserve di pomodoro (2,3 milioni di tonnellate per 2,5 miliardi di euro di valore), mele (885 mila tonnellate per 881 milioni di euro), uva (455 mila tonnellate per 714 milioni di euro9, kiwi (282 mila tonnellate per 521 milioni di euro), nocciole sgusciate (23 mila tonnellate per 167 milioni), mentre con 261 mila tonnellate per 158 milioni di valore è il secondo esportatore di angurie dell’Ue, preceduta solo dalla Spagna (608 mila tonnellate).

Confagricoltura: comparto da oltre 14 miliardi

Che il comparto ortofrutticolo sia uno dei più rilevanti dell’agricoltura italiana viene sottolineato da Confagricoltura che ricorda come il valore della produzione (solo per il fresco, senza i trasformati industriali) arriva a oltre 14 miliardi, circa un quarto di tutta la produzione agricola italiana.

«L’ortofrutta italiana – dicono da Confagricoltura – rappresenta circa il 20% della spesa alimentare delle famiglie ed è la prima voce del paniere di spesa degli italiani. E Macfrut rappresenta un punto di riferimento per tutti i professionisti della filiera ortofrutticola in Italia e all’estero».