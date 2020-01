Ortofrutta, meno export e più import: Italia superata da Spagna e Olanda Carenze logistiche, dazi, cimice asiatica e accordi fitosanitari Ue all’origine della crisi: forbice di 66mila tonnellate a favore delle importazioni di Silvia Marzialetti

Le pere, con mele e kiwi, sono il frutto che più ha risentito di cali produttivi con picchi fino a -60%

3' di lettura

Sono 133 i milioni di euro persi nell’export nei primi dieci mesi del 2019 – che equivalgono a un calo percentuale del 3,6 – per un’impennata dei valori dell’import di oltre il 10%. La fotografia scattata dall’Istat (e rielaborata da Fruitimprese) sull’ortofrutta conferma un trend in via di consolidamento: nel saldo l’Italia importa più di quello che esporta e non solo in “controstagione”.

Lo sbilanciamento sui volumi si è tradotto in una forbice di 66 mila tonnellate a favore dell’import e in una riduzione drastica del saldo della bilancia commerciale, che da 627 milioni è sceso a poco più di 157 milioni di euro. In poco più di due anni – l’ultimo record in campo ortofrutticolo risale al 2017, con cinque miliardi di euro di prodotti esportati – dazi, crisi climatiche, nuovi virus hanno ridisegnato la fisionomia di un Paese che da top player dell’export, si è ritagliato una vocazione prevalentemente orientata all’import: un’attitudine non più circoscritta alle sole categorie merceologiche prodotte prevalentemente all’estero – come la frutta tropicale o la frutta secca – ma anche a prodotti core del territorio, come legumi, ortaggi, agrumi.

COMMERCIO ESTERO ORTOFRUTTICOLO Confronto primi dieci mesi degli anni 2018-2019

Si allarga la forbice con la Spagna che, sebbene in fase calante dal punto di vista delle superfici, riesce a mantenere un buon trend sull’export, con 13 miliardi di euro di ortofrutta esportata, e con nuovi competitor sempre più aggressivi come i Paesi Bassi, che nel 2018 hanno traguardato gli 11,3 miliardi di euro tra esportazione e riesportazione (dati Eurostat), forti di una logistica all’avanguardia. L’Italia nel 2018 si è fermata a 4,6 miliardi.

Scarsa programmazione politica

Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, non ha dubbi: «Paghiamo lo scotto di una scarsa programmazione, la mancata aggregazione tra aziende e i ritardi accumulati in alcuni settori come l’innovazione varietale, che soltanto negli ultimi tempi sta recuperando il gap nel comparto dei kiwi, delle mele e dell’uva senza semi».

Alla tempesta abbattutasi sul settore, hanno contribuito anche il combinato disposto delle emergenze climatiche e fitosanitarie.

L’allarme meteo e cimice asiatica

«Grandinate, gelate tardive, siccità, alluvioni, trombe d’aria sono fenomeni sempre più frequenti», commentano dal Centro servizi ortofrutticoli (Cso) di Ferrara. La piovosità e le basse temperature dello scorso maggio, in particolare, hanno provocato cali produttivi in tutti i comparti: pere (-60% su alcune varietà), mele e kiwi (-40%).