Ortofrutta, troppa offerta in Europa e costi elevati: margini a rischio

Alleanza Cooperative Agroalimentari chiede pertanto un intervento specifico da parte della Commissione Ue, per definire deroghe transitorie che consentano alle Organizzazioni professionali una maggiore flessibilità di gestione dei programmi operativi: l’obiettivo è riadattare i piani con interventi anti-crisi coerenti e congrui.

Serve più estero

L’allargamento dei mercati extra-Ue rimane uno degli obiettivi condivisi dalle principali organizzazioni ortofrutticole. Come ribadito al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrato a Berlino durante l’ultima edizione di Frutilogisticaù, l'ostacolo ai nuovi sbocchi commerciali è rappresentato dai protocolli sanitari, i cui tempi di approvazione o di revisione diventano «inaccettabili per il nuovo contesto».

I dossier sul tavolo coinvolgono cinque Paesi tra Asia e America e tre prodotti di punta del segmento frutta fresca, che trainano le vendite all’estero. A ricordarli è Paolo Bruni: in Thailandia si lavora per aprire il mercato a kiwi, pere ed uva da tavola; in Vietnam, oltre al dossier mele, è da due anni in stand by quello del kiwi. Discorso analogo per le pere in Cina. Mele e pere sono oggetto di un accordo di prossima pubblicazione negli Usa e lo stesso tentativo di aprire il mercato a queste due produzioni si sta facendo anche in Messico.

«Dobbiamo prepararci ad un periodo di grande difficoltà – conclude Salvi –. Per questo è importante salvaguardare le filiere dove siamo leader incontrastati: dobbiamo difenderci perché i nostri concorrenti sono forti e aggressivi e lavorare insieme, perché se l’Italia esporta 5,2 miliardi, la Spagna fa tre volte tanto».