Ortofrutta, varietà speciali utili contro crisi climatica e fitofarmaci

Fragole nutraceutiche, uve senza semi, ciliegie apirene: le nuove frontiere del breeding – ossia del miglioramento genetico – promettono prodotti accattivanti per il mercato e varietà in grado di resistere a insetti alieni e condizioni climatiche estreme.

Non c’è dibattito nel mondo dell’ortofrutta in cui ricerca e innovazione varietale non siano indicati come l’unica exit strategy rispetto a una politica europea sempre più stringente dal punto di vista ambientale e proiettata su campi “fitofarmaci free”; eppure la richiesta di privative comunitarie per ritrovati vegetali – uno specifico diritto di proprietà industriale gestito dall’Ufficio europeo delle varietà vegetali, il Cpvo – si mantiene costante da cinque anni in Europa, in flessione dell’8,25% nel 2022. A parte un calo (-17%) nelle rinunce ai diritti registrati, nelle colture agricole e orticole in Europa non si intravede alcuna corsa ai brevetti.

In attesa di una legge annunciata, ma ancora tutta da costruire, sulle Tea – le tecnologie di evoluzione assistita, che rappresentano la frontiera più avanguardistica dell’innovazione varietale – l’Italia lavora sulle metodologie di miglioramento genetico tradizionali (incrocio e selezione delle progenie) ma nonostante il primato agricolo, l’innovazione varietale è al palo: dal 1995 a oggi sono state presentate 1.898 domande, che rendono il nostro Paese quinto in una classifica dominata dall’Olanda (25.388 istanze).

Il riconoscimento del diritto del costitutore attraverso il pagamento di royalty a pianta, a superficie o sul prodotto commercializzato, si conferma la prima condizione per garantire il proseguimento dei progetti di miglioramento genetico, poiché offre ai frutticoltori nuove varietà più produttive, resistenti, resilienti e qualitativamente migliorate, ma richiede tempi lunghi e ingenti risorse finanziarie; il che può rappresentare un freno alle ambizioni delle Pmi, che sono tra gli attori più attivi nella presentazione delle richieste.

«Per i fruttiferi – spiega Stefano Lugli, coordinatore Salone vivaismo e innovazione varietale Macfrut 2023 – servono in media da 10 a 15 anni per completare il processo dall’incrocio fino all’immissione sul mercato. In un progetto di breeding l’investimento può superare i 100mila euro, cui vanno aggiunti i costi di protezione, quelli di certificazione genetico sanitaria e le risorse per lo sviluppo commerciale della varietà. Conti alla mano, creare e diffondere una novità può richiedere 200mila euro e oltre».