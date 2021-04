Oscar 2021. Dalle attrici (e registe) candidate, un messaggio chiaro: la moda è libertà

2' di lettura

Il segnale di stile è la sorpresa. Almeno per Frances Mc Dormand, che nel suo Nomadland è senza trucco, così come nella vita: l'attrice americana pluripremiata è un esempio perfetto di going grey, 63 anni portati con orgoglio e scarmigliatezza (la parola non esiste, d'accordo, ma potremmo coniarla proprio per lei). Per la sua voglia di sorprendere - innanzitutto se stessa - che le ha fatto scegliere, negli anni, i look più stravaganti per il red carpet. Quando è nella vita “normale”, la moda per lei è semplicemente libertà: quella di indossare, ad esempio, pantaloni baggy, largotti, comodi. E, se possibile, le Birkenstock. Anche queste, perché no, spesso e volentieri indossate a sorpresa nelle serate di gala.

Anche per Chloé Zhao, la talentuosa regista di Nomadland (ben due donne quest'anno si sono guadagnate la nomination per miglior regia), moda è libertà: quella di non rinunciare alle trecce, una o due; acconciatura desueta, fané, e proprio per questo ancora più interessante.

Capelli, abbiamo detto: la frangetta multicolor con cui vediamo Carey Mulligan in Una donna promettente è la stessa che piace alla sua regista, Emerald Fennell, al suo debutto dietro la macchina da presa. Ma la frangetta con cui più ricordiamo Emerald è quella con cui ha recitato Camilla Parker-Bowles in The Crown. Già, attrice e regista: e Hollywood finalmente queste donne multitalento le premia. Il segnale di stile di Carey però, attenzione, sono gli abiti: preferibilmente al ginocchio, abbinati a un golfino, stretti per sottolineare il (sottile) punto vita.

Viola Davis, star di Ma Rainey's Black Bottom, punta tutto sul colore, anzi, sul color block: rosso (uno dei colori più difficili da indossare da sempre), arancione, verde, rosa. Colori forti, decisi, senza compromessi. E senza accessori che distraggano l'attenzione.

Vanessa Kirby, nominata per un film struggente e difficile, Pieces of a woman, sceglie se possibile il nero: gonne lunghe, strette, a matita; pantaloni attillati, affusolati. E un accessorio che cattura l'attenzione, e sottolinea tutto: scarpe o sandali a stiletto, con un cinturino stretto alla caviglia. Super sexy.